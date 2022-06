Miguel Zorío: «El informe de caducidad de la ATE estará en la mesa del Consell antes del 15 de julio”

Miguel Zorío anuncia que “la última gran charada del Valencia de Peter Lim está a punto de llegar a su final: antes del 15 de julio el Consell, en su reunión ordinaria semanal, dará por caducada la ATE, cumpliendo su propio acuerdo del 18 de noviembre de 2021, y todo el castillo de naipes que está montando Sean Bai se vendrá abajo. También sería bueno recordar que el sr. Bai lleva cuatro años como ejecutivo del Valencia CF, y nunca se ha opuesto públicamente a lo dicho y hecho por Anil Murthy. Es otro lobo con piel de cordero, y está haciendo lo mismo que hizo Anil cuando llegó”.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “la Directora General de Política Territorial está esperando a que su nueva Consellera, Rebeca Torró le dé las instrucciones precisas para dar por cerrado el expediente que concluirá que la ATE está caducada, tal y como acordó el Consell, reconoció el anterior Conseller de Territorio y confirmó la semana pasada Manuel Illueca del IVF. Si la Consellera cumple con los plazos (para mí ya excedidos), el informe estará en su mesa el próximo jueves, y será ratificado por el pleno del Consell en su reunión del 15 de Julio, como máximo. Y en todo caso, la Consellera no debería reunirse antes con Sean Bai y su equipo, para que nadie pudiera acusar al gobierno de estar negociando la conclusión del dictamen”.

Zorío continúa: “leyendo el informe de alegaciones presentado por Peter Lim a la Conselleria de Territorio con fecha 5 de abril de 2022, es alucinante que el singapurense tenga el morro de decir que los retrasos de la ATE no son imputables a él, cuando los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Generalitat concluyeron graves incumplimientos por parte del promotor. Pero además el morro es de tal magnitud que vuelven a usar los mismos argumentos que ya fueron destrozados por los abogados de la Generalitat Valenciana, aunque ellos mismos reconocen en la página 11 y 12 de sus alegaciones, que el artículo 5.3 de la ley 1/2012 faculta la sustitución del promotor y la caducidad de la ATE, junto con la incautación de las garantías prestadas.

Peter Lim acusa al Ayuntamiento de Joan Ribó, y a la Concejalía de Sandra Gómez, de permanecer inactivos para modificar las licencias. Así mismo acusa a la Generalitat de indefensión y de permitir al Club presentar una propuesta que acreditara la viabilidad financiera para terminar el Nou Mestalla y resto de hitos de la ATE, cuando según Peter Lim la solvencia financiera ha quedado acreditada. Otra vez que morro: que le pregunten a Manuel Illueca los cromos del coyote que presentaron como avales. Por último, acusa a Arcadi España de mentir en sus declaraciones radiofónicas del pasado 24 de marzo.

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, recuerda que Peter Lim tiene al club al borde de la quiebra: “La negligente gestión económica, deportiva, social y en este caso, urbanística, de Peter Lim, dejará al Valencia CF al borde de la disolución, cuando la Consellera Rebeca Torró de por caducada la ATE (según sus plazos el 12 de julio), siguiendo las directrices de los gabinetes jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, y el acuerdo posterior del Consell. La caducidad provocará la pérdida del valor urbanístico de las parcelas de Mestalla que CaixaBank tiene hipotecadas (actualmente casi 100 millones de euros)».

«Además, quedaría vigente la obligación municipal de demoler parcialmente la grada norte tras la sentencia del TSJCV por estar en medio de un vial público (la demolición la debe costear el club). Se perderían los 40.000 metros de suelo comercial del solar de la avenida de Suecia (la pérdida de edificabilidad será de al menos15 millones) y toda la edificabilidad residencial de las parcelas».

«Con las licencias del nuevo estadio caducadas y con un proyecto que difícilmente obtendrá licencias nuevas (por sus deficiencias, falta de soporte financiero e incumplimiento de lo conveniado anteriormente), se perderían 20 millones más (la fianza de 1,4 millones y la indemnización a la administración con 18 millones por no edificar el pabellón en Benicalap). También hay que añadir las pérdidas de edificabilidad del terciario del nuevo Mestalla (casi 40 millones d euros) y las pérdidas por no querer terminar las 3500 plazas de parking proyectadas en el nuevo estadio (4 millones de ingresos anuales).

«Además, el Valencia CF ha firmado con CVC un crédito que le obliga a ceder un 10.8 % de sus derechos de la LFP anualmente, use o no use el crédito. Así que hasta que sean capaces de presentar un proyecto de estadio en condiciones (de nuevo no lo han hecho), el club va a tener que pagar un pastizal por esos 80 millones de euros que tiene a su disposición, pero que no puede tocar por presentar el proyecto de nuevo estadio más mediocre de Europa. Con todo ello, más las pérdidas estimadas a final de ejercicio cercanas a 70 millones de euros, la causa de disolución es la amenaza más grave por las que ha pasado el Valencia CF en sus más de 100 años de historia”.