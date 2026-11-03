Michel Owono denuncia una avalancha de insultos racistas tras ser vinculado por error con la muerte de Jesús de Miguel

Michel Owomo ha vivido una situación surrealista en las últimas horas. El futbolista del Can Vidalent ha denunciado públicamente amenazas e insultos racistas de miles de personas en sus redes sociales después de que le confundieran con Jesús Owomo, el portero del Andorra implicado en la muerte de Jesús de Miguel. Un error que pone en el foco la tensión con la que se está viviendo una de las tragedias que más ha conmocionado al fútbol español.

La razón de que se produjera esa equivocación es que, al ver que el guardameta había borrado sus redes sociales, miles de aficionados encontraron en su lugar a Michel, que comparte el mismo apellido, juega en el fútbol español y también es de raza negra. Un parecido que pareció suficiente a algunos para no contrastar la información e ir con todo con mensajes racistas, además de amenazas de agresiones y muerte.

«En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el Andorra. Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño están con ellos. Descansa en paz, Jesús», comentó.

«Además, quiero dejar claro que no soy Jesús Owono y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duelen profundamente y que condeno en su totalidad. Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo».

«El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen calidad en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida. Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, que se han preocupado y que han defendido el resto en estos momentos tan duros. De verdad, se agradece de corazón», concluyó.

El comunicado del Vidalet en defensa de Michel Owono

Desde el CF Can Vidalet queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad con nuestro jugador, que está recibiendo insultos, amenazas y comentarios racistas en redes sociales a raíz de una confusión de identidad.

Queremos aclarar que nuestro jugador pertenece al CF Can Vidalet y no tiene ninguna relación con los hechos a los que se le está vinculando.

Desde el club condenamos firmemente cualquier manifestación de racismo, difamación, insulto o amenaza. Ninguna circunstancia justifica señalar, atacar o vulnerar la dignidad de una persona.

Asimismo, trasladamos nuestro respeto y solidaridad al entorno del jugador fallecido y a todas las personas afectadas por esta dolorosa situación.

El CF Can Vidalet estará al lado de nuestro jugador y su familia, y valorará las medidas oportunas ante estos hechos.