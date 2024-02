Valencia sigue viviendo una pesadilla. El incendio de un edificio en el barrio de Campanar ya ha dejado una decena de fallecidos y catorce desaparecidos. La ciudad conmocionada, de luto y preocupada por el que aseguran que es el mayor incendio de su historia. El ex futbolista Míchel Herrero ha sido una de esas personas afectadas, pero por fortuna los daños han sido sólo materiales para el ex jugador.

El que fuera centrocampista del Valencia, del Levaante o del Valladolid, entre otros, es propietario de dos viviendas en el edificio incendiado. Ambos pisos los tenía alquilados, y ha contado lo sucedido en una entrevista: «Tengo dos viviendas allí alquiladas. La Policía me llamó para saber si tenía noticias de mis inquilinos», empieza relatando el ex jugador en Radio Marca. «Hablé con una chica que vive sola en uno de los pisos. Estaba en la terraza y olió y vio el humo. Bajó a avisar al portero y ya no pudo subir», cuenta Míchel Herrero.

Su otra inquilina también tuvo suerte, pues pudo salir a tiempo del edificio antes de que las llamas devoraran el bloque: «En la otra vivienda estaba la mujer de un matrimonio que viven allí alquilados y la avisaron y bajó a tiempo para huir de las llamas», contaba el ex futbolista en la citada entrevista. Julián, el portero del edificio, se ha convertido en un héroe para muchos de los vecinos. Se jugó su propia vida tratando de avisar a todos los vecinos con el objetivo de salvar todas vidas fuera posible. Una historia que Míchel ha querido compartir: «Seguro que es el más afectado. Él conoce a todas las familias que viven en el edificio y siempre ayuda en todo. Seguro que actuó como un héroe».

Una decena de fallecidos

El incendio originado este jueves en un edificio de la zona de Campanar de Valencia que afectó a otro bloque de viviendas colindante se ha saldado hasta el momento con diez personas fallecidas y 15 heridos cuyas vidas no corren peligro. Así se desprende de la primera inspección ocular que han realizado los Bomberos y la Policía Científica.

Entre los fallecidos, hay una familia de cuatro miembros: un matrimonio joven, una niña de dos años y un bebé de 15 días. Trataron de refugiarse en el baño ante la imposibilidad de salir de la vivienda por el avance de las llamas, pero acabaron asfixiándose. Según la versión de los vecinos, los cuatro se encerraron en el baño al ver las llamas y desde allí mandaron varios mensajes y llamaron a sus familiares para pedir auxilio y despedirse de ellos. En el terrible incendio también murieron dos ancianos junto a su mascota y una profesora de Filosofía.

En la mañana de este viernes se ha notificado que había 14 desaparecidos. Por la tarde, se ha confirmado que se han hallado diez cadáveres y que cuatro de las personas que estaban desaparecidas se han puesto en contacto con las autoridades.

El desastre comenzó en la mitad superior del edificio y rápidamente las llamas comenzaron a ser visibles en todo el inmueble, generando una gran columna de humo que afectó a varias plantas del edificio, situado entre Maestro Rodrigo y Poeta Rafael Alberti. En cuestión de 40 minutos, hacia las 18:00 horas de la tarde de este jueves, las llamas se extendieron y calcinaron por completo el edificio, en el que vivían unos 400 vecinos. Uno de los factores que provocaron que el edificio ardiera es el material utilizado para la fachada, teniendo una gran presencia de aluminio y poliuretano.