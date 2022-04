El Atlético de Madrid salió vivo del Etihad Stadium. Diego Pablo Simeone diseñó un plan ultradefensivo para contener las embestidas del Manchester City con el único objetivo de evitar una goleada y llegar con las máximas opciones posibles al partido que decidirá la eliminatoria: el que se disputa el próximo miércoles en el Wanda Metropolitano. Con la misión cumplida, al Atlético no le valdrá un planteamiento similar en su casa, pues ahora es obligatorio marcar. Necesita más, necesita otra cosa.

La eliminatoria llega a Madrid en un punto en el que tanto Simeone como Guardiola están contentos. El entrenador argentino porque su equipo fue capaz de frenar el potencial ofensivo del City y el español porque el suyo, aunque con muchas dificultades, consiguió tirar el doble muro rojiblanco para terminar llevándose la victoria. Todo llega abierto a un Metropolitano que confía en una remontada que exige más de un Atlético al que no le valdrá sólo con defender. Técnico, jugadores y afición lo saben.

Sin ocasiones

El Atlético de Madrid apenas gozó de ninguna ocasión para batir la meta de Ederson. Las estadísticas oficiales del partido así lo reflejan, a la vez que indican que sólo dispusieron de 15 intentonas para buscar el gol por 88 de sus rivales. Otro dato que retrata la inferioridad rojiblanca es el de la posesión. Los de Guardiola sobaron el balón un 68% del partido algo que les permitió jugar con mucha comodidad y teniendo el partido siempre en el lugar que querían. Ese será uno de los puntos que intentará cambiar Simeone para la vuelta. “Hay que ver si podemos tener un poco más la pelota”, reconocía el Cholo tras el partido.

Y es que Simeone sabe que sólo con el ambiente del Metropolitano no servirá. El estadio rojiblanco será una auténtica caldera para empujar a sus jugadores, pero no cambiará que el City vaya a “jugar igual en Madrid que aquí”. No tiene tan clara esa idea Guardiola, que pese a que afirmó que quería volver a ver el partido en vídeo, cree que su equipo será en la vuelta más parecido al que vio después del tanto de De Bruyne.

Simeone sabe ahora que la remontada pasa por afrontar el partido con la “tranquilidad y la humildad” que permita realizar un esfuerzo colectivo defensivo a la altura del partido del Etihad, pero con la obligación de tener que estirarse para buscar un gol sin el que nada servirá. “A mí me enseñaron a competir”, aseguraba el Cholo tras el partido. Eso se da por hecho en el Atlético, ahora falta que Joao Félix o Griezmann tengan la oportunidad de hacer aquello que más les gusta y mejor se les da: apuntar a la meta rival.