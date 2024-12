El mensaje más optimista de Briatore sobre Alonso: «Un título mundial como despedida sería brillante»

Flavio Briatore quiere volver a ver a Fernando Alonso ganando un título mundial antes de retirarse. A sus 43 años, el bicampeón del mundo sigue con la misma hambre y ganas que cuando empezó y así lo demuestra cada vez que sale a pista. Si alguien conoce bien al español, ese es Briatore, que aunque actualmente está en Alpine reconoce que «un título mundial como despedida sería una historia brillante».

Aston Martin ha firmado un 2024 para olvidar, el diseño del coche ha ido en la dirección equivocada y el 14 se peleaba cada carrera con los Williams para intentar quedar delante de ellos. Pero el futuro es bastante esperanzador con la llegada de Adrian Newey a los verdes. Fernando Alonso, por fin, podrá trabajar con el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 después de muchos años intentando juntarse.

Fernando y Newey esperan formar un tándem que lleve a Aston Martin a lo más alto y al 14 a su tercer título mundial. Briatore, manager y amigo de Alonso, destaca el hambre que sigue teniendo el bicampeón pese a sus 43 años y a haber ganado dos campeonatos del mundo con el italiano como responsable en Renault. «Fernando es una excepción, soy su manager desde hace 22 años. Tiene dinero, pero no tiene hijos, y sigue teniendo hambre», dijo Flavio.

El ahora asesor de Alpine conoce muy bien a Fernando Alonso de todos los éxitos juntos y sigue alucinando con su pupilo, que a su edad sigue con la misma hambre de un novato, como si estuviera empezando en la F1: «Si termina 14º, quiere terminar 13º. Alguien de su edad simplemente haría lo que fuera si se tratara solo del 14º puesto», comentó en una entrevista en Auto Motor und Sport.

Briatore tiene sentimientos encontrados

Al haber regresado a la F1 como asesor de Alpine, Flavio Briatore tiene sentimientos encontrados porque quiere que a Alonso le vaya bien y gane su tercer campeonato del mundo, pero a la vez quiere que su escudería también haga un buen papel: «Ahora tengo dos sentimientos en el pecho. Por un lado, deseo que Fernando vuelva con Adrian Newey en Aston Martin en 2026, pero por otro lado, compite contra Alpine».

No obstante, Briatore considera que el título sería la mejor manera de despedirse sería haciéndolo con un nuevo campeonato bajo el brazo. A pesar de sus sentimientos encontrados, el italiano considera que «sería una historia brillante». «Aún así, un título mundial como despedida sería una historia brillante», explicó.

Alonso renovó recientemente con Aston Martin hasta 2026, dos años más. La llegada de Newey se empezará a notar a finales de 2025, principios de 2026, ya que el ingeniero británico no se incorporará a las filas de los verdes hasta marzo de 2025. Es por eso que en el coche del próximo año todavía no se notará la mano de Newey. Fernando seguirá conduciendo hasta los 45 años, lo que le llevará a probar los nuevos motores de 2026 y quién sabe si a volver a ganar carreras y algún título en esta nueva etapa que empieza con el fichaje del ex de Red Bull.