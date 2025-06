El mensaje de Dembélé a Messi tras golearle que ha generado una gran polémica entre los culés

Ousmane Dembélé y Leo Messi se han reencontrado en el terreno de juego cuatro años después de la salida del astro argentino del Barcelona. Fue en el Mundial de Clubes durante el partido entre Paris Saint-Germain e Inter de Miami. Como era de esperar, los europeos golearon a los estadounidenses, casi sin despeinarse. Al acabar el encuentro ambos se intercambiaron camisetas y el francés le dedicó un mensaje en redes sociales a su ex compañero.

Leo salió del Barcelona en 2021 rumbo al PSG, donde estuvo dos temporadas (hasta 2023) antes de poner rumbo a Miami para empezar una nueva etapa en la MLS. Ousmane se convirtió en su sucesor tanto en el Barcelona como en París. En el conjunto azulgrana no tuvo suerte con las lesiones y no pudo sacar todo el potencial que sí está sacando de la mano de Luis Enrique en el campeón de Europa y de Francia.

Desde que Messi se fuera del Barcelona, Dembélé y él no habían coincidido sobre el terreno de juego. Ambos compartieron vestuario durante cuatro temporadas, desde que llegó el francés en 2017 hasta que se marchó el 10 en 2021 tras no renovar con el club catalán. Desde entonces los dos cracks no habían vuelto a coincidir, ya que en los dos años que estuvo el argentino en Francia el PSG y el Barça no se cruzaron.

Cuatro años después se han vuelto a encontrar en un campo de fútbol, pero esta vez en posiciones muy distintas. El PSG, vigente campeón de Europa, sacó los colores al equipo de Leo Messi en un partido en el que Dembélé fue suplente y entró en la segunda mitad, ya con el encuentro resuelto. La diferencia de juego es abismal entre un equipo y otro y eso se vio reflejado en el terreno de juego.

Tras el partido, los dos amigos intercambiaron sus camisetas de juego. Dembélé inmortalizó el momento de cuando recibió la camiseta rosa del astro argentino de Inter de Miami con el 10 a la espalda con un mensaje: «Qué bueno volverte a ver Leo, el mejor de todos los tiempos… Ojalá sigas haciendo historia con el Inter de Miami como en este Mundial de Clubes», aseguró el crack del PSG, gran favorito al próximo Balón de Oro.

Goleada del PSG en 45 minutos

La diferencia de nivel entre un equipo y otro era tan grande que en apenas 45 minutos estaba el partido resuelto. El Inter de Miami llegó a este Mundial a última hora y se metió en octavos sin perder ni un partido (una victoria y dos empates en la fase de grupos), pero esta vez se toparon con el vigente campeón de la Champions League. El PSG no tuvo piedad del equipo de su ex compañero y antes de llegar al descanso el resultado era de 4-0.

Los de Javier Mascherano aguantaron bien en el inicio. Joao Neves abría la lata en el minuto seis de partido, pero ese marcador se mantuvo hasta casi el final de la primera parte. Fue, de nuevo, el futbolista portugués en el 39 el que hacía el 2-0 para el cuadro europeo. Unos minutos después, en el 44, Tomás Avilés se marcaba en propia el 3-0 y, justo antes del descanso, en el tiempo de descuento, Achraf Hakimi anotaba el definitivo 4-0. Ousmane entró en el 62 por Joao Neves, ya con el partido resuelto. Los parisinos se medirán al Bayern en cuartos.