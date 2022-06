Los mejores puntos de otra final para el recuerdo

Rafa Nadal es historia del tenis y de cualquier deporte a nivel mundial. El mejor de todos los tiempos levantó su decimocuarto Roland Garros y su Grand Slam número 22 tras vencer a Casper Ruud (6-3, 6-3 y 6-0) en la final de París en un partido en el que venció de forma solvente.

Nadal no dio a la opción a la sorpresa a un Casper Ruud al que conocía de sobra tras su paso por la Academia del jugador balear. El tenista español rompió desde bien principio el saque al noruego y solventó la primera manda con éxito.

Más complicaciones tuvo en el segundo set donde Ruud fue el primero en hacer break. Esto espoleó a un Rafa Nadal que volvió a romper el saque al noruego y lo volvió a hacer otra vez para acabar haciéndose con el segundo set por el mismo tanteo, 6-3.

Además de realizar una defensa impoluta en los ataques de Ruud, Rafa Nadal también dejó golpes ganadores para el recuerdo en una final que ya historia del tenis.

En el tercer y último set, Nadal cerró el 6-0 con un golpe ganador que entra de lleno en los libros de historia del tenis.