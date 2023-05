Los mejores momentos del Barcelona campeón de Liga

El Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Santander con varios momentos que han marcado el devenir de esta bonita temporada para el barcelonismo. Desde que se activan las palancas y los posteriores fichajes, hasta los partidos ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pasando por la inesperada retirada de Piqué.

Y es que los de Xavi Hernández comenzaron la temporada como un tiro, pero en la jornada 9 se producía el primer Clásico de la temporada y el Real Madrid daba el primer mazazo a su eterno rival. A aquella cita del Santiago Bernabéu llegaban empatados a puntos (22), pero los de Carlo Ancelotti demostraban ser un equipo más rodado, mientras que el renovado Barcelona mostraba aún sus carencias.

Fue a partir de ese momento cuando el equipo activó la velocidad de crucero y no perdió ningún partido hasta la jornada 23 ante el Almería en el Power Horse Stadium. Esa derrota se producía después de la eliminación en la Europa League a manos del Manchester United. Era un momento complicado para los de Xavi Hernández ya que las dudas se acrecentaban y cuatro días más tarde visitaba el Santiago Bernabéu para la ida de la Copa del Rey. Esas dudas quedaron disueltas con la victoria por la mínima en el estadio de su eterno rival.

Demostración de poder

Pero un mes antes de su siguiente tropiezo en Liga y nada más reanudarse la competición tras el Mundial de Qatar, el Barcelona visitaba el Metropolitano para enfrentarse al Atlético. Era la jornada 15 de Liga y el conjunto azulgrana estaba empatado a puntos con el Real Madrid. Era una prueba de fuego y el equipo podía perder el liderato frente a un siempre correoso equipo de Simeone. No obstante, el famoso ‘unocerismo’ quedó plasmado a la perfección en aquel partido. 0-1 con gol de Dembélé para mandar un gran mensaje a su eterno rival.

Además, en esa misma jornada, el Real Madrid perdía en Villarreal por 2-1 dejando el liderato al Barcelona, que lo cogería un día después para no volver a soltarlo en toda la temporada.

El ‘unocerismo’

Fue a partir de entonces, de esa coral victoria ante el Atlético de Madrid, cuando sumó varios partidos ganando por la mínima que, a la postre se convirtió en la seña de identidad del equipo. Después del Metropolitano y hasta el trascendental y decisivo partido en el Camp Nou ante el Real Madrid pasaron dos meses y nueve partidos en Liga, de los cuales cinco de ellos fueron por 1-0, y siete con una renta mayor y manteniendo la portería a cero.

Clásico en el Camp Nou

Pero el partido que terminó por cerrar la Liga fue el Clásico que se disputó en la jornada 25. La diferencia antes de aquel encuentro era de nueve puntos y el Real Madrid tenía la oportunidad de reducir la distancia a seis y poner la competición en un puño, pero la realidad fue que el Barcelona se mostró realmente solvente, mientras que los blancos no pudieron dar un vuelco a la Liga. Empezaron los de Ancelotti ganando con un gol de Araújo en propia puerta, pero fue aquel choque donde se pudo ver que el Barça tenía madera de campeón. Logró remontar con un gol en el minuto 45 y otro en el 90. Liga sentenciada y el Madrid ya sólo se centraba en la Copa y la Champions.

Retirada de Piqué

Uno de los momentos más emotivos de este campeonato fue la inesperada y repentina retirada del fútbol de Gerard Piqué. El central del Barcelona, por sorpresa, anunció su retirada del Barcelona y de los terrenos de juego a principios de noviembre y antes de que se paralizase las competiciones de clubes a causa del Mundial de Qatar.

El central, después de no contar con la confianza de Xavi y ser suplente asiduo en todos y cada uno de los partidos de su equipo, dijo adiós tras 15 años en el primer equipo del Barcelona. «El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo…», decía en su emotivo video.