McGregor se ofrece a comprar el Liverpool y sus aficionados le dejan KO en las redes

Fenway Sports Group, dueños americanos del Liverpool, comunicaron el pasado lunes que el club británico está en venta tras 12 años en el cargo. Tras ese anuncio, Conor McGregor en sus redes sociales ha expresado su deseo de comprar el club inglés y los aficionados reds le han puesto en su sitio con multitud de críticas.

Conor McGregor, luchador de UFC, ha expresado su interés en la compra del Liverpool. «¡Me encantaría!», afirmaba el dublinés en sus redes sociales. Pero rápidamente, miles y miles de aficionados del club red se le echaron encima, ya que el pasado mes de marzo llegó a decir que estaba interesado en hacer una oferta de compra al Manchester United, principal rival histórico del Liverpool.

McGregor también ha estado interesado en comprar equipos como el Chelsea o el Celtic. «No tengáis duda alguna de que en el futuro contemplo la compra de una franquicia de fútbol», advertía el irlandés.»Pedí mi información sobre esto, sí. Tan pronto como escuché. ¡Qué giro de los acontecimientos! ¡Qué club!», afirmaba Conor McGregor en sus redes sociales.

McGregor confesó que de pequeño apoyó al Manchester United, aunque sus simpatías giraron hacia el Liverpool, como reconoció en la final de la Champions que disputaron los reds ante el Real Madrid en 2022. Aun así, le han llovido multitud de comentarios críticos recordándole que un seguidor confeso del United no puede comprar el Liverpool.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 8, 2022