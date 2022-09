Kylian Mbappé lanzó un nuevo dardo al PSG, y por consiguiente a Galtier, técnico del conjunto parisino, tras la victoria de Francia ante Austria con un gol del delantero parisino y otro de Giroud. El joven jugador de 23 años reconoció que con la selección tiene «mucha más libertad que en el PSG», ya que en su club le hace jugar de pivote mientras que con Les Bleus tiene más libertad para moverse.

«Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo moverme e ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pivote y es diferente, aunque disfruto en todas partes», comentó el futbolista en zona mixta al terminar el duelo de la Liga de Naciones.

Lo cierto es que su paso la selección francesa no ha estado exento de polémica, de nuevo por el mismo motivo que la otra vez, por sus derechos de imagen. Mbappé se volvió a borrar de una sesión de un acto publicitario del combinado galo y eso desenterró una polémica que venía de meses atrás. El futbolista francés se pronunció al respecto y reconoció que está feliz con los acuerdos derechos de imagen.

«Estoy contento con los acuerdos de los derechos de imagen. No fui yo quien propuso los acuerdos. Todo el equipo lo quería. Después, no me importa ser el centro de atención si es bueno para mis compañeros. Que me critiquen no cambiará mi forma de jugar y de vivir. Si es bueno para el grupo, no me importa. Creo que todo el grupo está contento», comentó Mbappé tras el revuelo generado por un pulso que ha terminado ganando el delantero.