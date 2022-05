Mbappé alimenta los rumores con una foto y un beso: así es Stella Maxwell, ¿su última conquista?

Kylian Mbappé siempre ha llevado de manera muy discreta su vida personal y en especial sus relaciones sentimentales. Y no parece que vaya a cambiar, aunque en Francia sí que hablan a menudo de sus posibles romances. La última conquista que se conocía al futbolista del PSG era Emma Smet, con la que además fue visto y fotografiado en la grada del Parque de los Príncipes. Pero ahora ha salido a la lu otro nombre: Stella Maxwell.

Mbappé, que ya se encuentra concentrado con la selección francesa, estuvo en el Festival de Cannes durante sus cortas vacaciones y allí fue fotografiado a bordo de un yate y de una moto de agua surcando las aguas del Mediterráneo. Todo ello antes de ponerse sus mejores galas para acudir a un evento en el exclusivo hotel Cap-Eden-Roc de Cannes donde se fotografió con Stella Maxwell, alimentando así los rumores de una posible relación con la conocida modelo belga.

El futbolista, lejos de esconderse, aparece dándose un beso en la mejilla con la maniquí, con la que coincidió en una gala benéfica. Obviamente, estas fotografías han aumentado las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, aunque cabe recordar que Stella hasta ahora ha mantenido relaciones sentimentales con mujeres como Miley Cyrus, Kristen Stewart o Lily-Rose Depp.

“Sinceramente nunca me ha preocupado mi sexualidad. No puedo esperar a que el mundo llegue al punto en que no pensemos en la preferencia sexual de alguien, en su género. Vivamos, aceptemos y celebremos realmente la individualidad de las personas”, dijo la modelo hace un par de años. Por su parte, Mbappé parecía tener algo con Emma Smet, con quien fue fotografiado en el Parque de los Príncipes, pero ella lo negó: “Lo diré de nuevo: no tengo que justificarme por los amigos con los que me fotografían”.