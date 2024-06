Mateu Alemany, el fichaje que todos quieren y nadie cierra

No es un futbolista, pero su nombre se mueve en el mercado como si lo fuera. El ejecutivo mallorquín Mateu Alemany es el fichaje que todos quieren, pero que nadie cierra. Pese a que se le ha vinculado con la Federación Española como nuevo director ejecutivo lo cierto es que no ha recibido ni una sola oferta del organismo federativo que preside Pedro Rocha. Tampoco hay nada sobre su vuelta al Barcelona, pese a los rumores que llegan desde la Ciudad Condal. Estuvo cerca del Atlético, pero Gil Marín no dio el paso final.

A Alemany lleva días relacionándosele con la Federación Española de Fútbol. Su nombre está en la palestra incluso desde que se confirmó la salida de Rubiales, pero en las últimas horas el rumor ha adquirido más fuerza y se ha dado por hecho que sería el sustituto de Albert Luque, pero con mucho más poder (curiosamente, Alemany fue quien fichó en su día a Luque para el Mallorca como delantero centro). Según está corriente el mallorquín tendría plenos poderes de decisión sobre el fútbol masculino, el femenino, el fútbol-sala y el fútbol playa. Un verdadero CEO que sólo respondería ante Pedro Rocha.

La realidad, sin embargo, es muy diferente. A día de hoy, cinco de mayo, Alemany no ha recibido ninguna propuesta de la Federación, a la que por cierto intentó presidir en 2.008 en una candidatura apoyada por Javier Tebas contra Ángel Villar, pero que no acabó prosperando. No ha habido ningún movimiento ni ninguna llamada y no hay indicios, al menos en el entorno del interesado, de que vaya a producirse a corto plazo.

Alemany sí que estuvo cerca del Atlético a finales del año pasado, como ya informó OKDIARIO. El mallorquín se reunió en varias ocasiones con Gil Marín, pero el director general rojiblanco no le ofreció el puesto al que aspiraba, el de director deportivo. Alemany quería poder de decisión en la confección del equipo, por encima incluso de Andrea Berta, y Gil Marín decidió reforzar su confianza en el italiano. Posteriormente los fichajes de Carlos Bucero como director de fútbol y de Óscar Mayo como director de Ingresos y Operaciones parecen cerrarle definitivamente al mallorquín la vía rojiblanca.

Queda por último el Barcelona, club del que salió de manera abrupta el pasado otoño tras la llegada de Deco, que ocupaba sus funciones. Su relación con Laporta ha ido mejorando a medida que han pasado los meses, pero dado que Jorge Mendes sigue conservando una enorme esfera de poder en el equipo azulgrana tampoco parece que vaya a ser su salida a corto plazo.

El fichaje del verano, en definitiva, sigue a la espera de que alguien se decida a dar el pasado. Atlético, Barcelona, Federación o, quizás, algún club del extranjero. Lo que sí es raro es que Mateu Alemany lleve tanto tiempo inactivo.