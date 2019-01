La final de la 53ª edición de la Super Bowl 2019 se disputará en Atlanta en la madrugada del domingo 3 al lunes 4 de febrero entre Los Angeles Rams y New England Patriots

La quincuagésima tercera edición de la Super Bowl decidirá este próximo domingo 3 de febrero al campeón de la National Footbal League, el mejor equipo de 2018 de la NFL. Hasta aquí han llegado Los Angeles Rams y los New England Patriots, dos clásicos del balón ovalado que se pondrán cara a cara en el impresionante Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el estado de Georgia de Estados Unidos.

El encuentro, fijado para la madrugada del domingo al lunes, pondrá el broche final a una temporada muy destacada de ambos equipos. No se repetirá la final del pasado curso entre los Philadelphia Eagles y los New England Patrios en el que los primeros acabaron llevándose el título en el US Bank Stadium de Minneapolis, en Minnesota. Este año, Rams y Patriots se han merecido colarse en la final a base de juego, estilo y contundencia.

Este año Los Angeles Rams han completado una temporada excelsa para colarse en la final. Líderes del Oeste en la Conferencia Nacional, derrotaron primero a los Dallas Cowboys (30-22) para enfrentarse en la final de Conferencia a los New Orleans Saints por un apretado 23-26 que se decidió en la prórroga.

El camino de los New England Patriots no ha sido muy diferente. Líderes del Este en la Conferencia Americana, derrotaron con claridad a Los Angeles Chargers por 41-28 en la ronda divisional. En la final de Conferencia, los Patriots necesitaron también de la prórroga para deshacerse de los Kansas City Chiefs por 31-37.

Este año, la final de la Super Bowl 2019, que siempre se suele alargar hasta las cinco horas de espectáculo, siendo uno de los encuentro deportivos más vistos del mundo, contará en el descanso del choque entre Rams y Patriots con la música de Maroon 5 y el rap de Travis Scott y Big Boi. Será otro de los momentos de la noche.