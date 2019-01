La campeona del mundo y olímpico de bádminton, Carolina Marín, ha tenido que retirarse de la final del Masters de Indonesia, de categoría World Tour Super 500, debido a una lesión en la rodilla derecha cuando se imponía por 10-4 a la india Saina Nehwal, que se adjudicó el título por abandono.

La deportista onubense, vigente campeona del mundo, dominaba el primer set (9-3) cuando en un mal apoyo se resintió de su rodilla. Inmediatamente, la española se tiró al suelo y comenzó a llorar mientras era asistida por los servicios médicos.

Aunque se levantó y ganó el siguiente punto, no pudo continuar y tuvo que abandonar el primer torneo de la temporada del calendario de la Federación Mundial de Bádminton. En los próximos días se conocerá el alcance de la lesión de la andaluza.

Sometimes happens things like this… Thanks for all your messages! ❤️ I love you, Indonesia 🇮🇩

A veces pasan cosas como esta… Gracias por vuestros mensajes! ❤️ Os quiero, Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/buWL7s9crU

— Carolina Marín (@CarolinaMarin) January 27, 2019