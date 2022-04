El sheriff volverá a casa. Marc Márquez se ha recuperado en tiempo récord del problema de diplopía y estará en el GP de Las Américas. El ilerdense se probó el martes en el circuito de Alcarrás, en Lleida, con una Honda CBR600RR para determinar si estaba listo para volar a Austin y regresar a la competición. Las sensaciones fueron buenas y tras debatirlo con los médicos ha recibido el alta para cruzar el charco y volver a la competición.

El martes comenzó a dar pistas de su regreso en redes sociales. Nada más despertarse subía una foto con un mensaje: «Si puedes soñarlo, puedes hacerlo». Acto seguido colgaba la imagen subido a lomos de la Honda CBR600RR, y unas horas después ponía otra instantánea con otro mensaje en clave: «Es tiempo de respirar y decidir».

✅ @marcmarquez93 está de vuelta. Tras el visto bueno de su equipo médico, el piloto del #EquipoRepsolHonda regresará a @MotoGP este fin de semana para disputar el #AmericasGP🇺🇸

✅#MM93 is back! The #RepsolHondaTeam rider will return to #MotoGP this weekend for the #AmericasGP🇺🇸 pic.twitter.com/zUnTfKgQ2t

— Box_Repsol (@box_repsol) April 6, 2022