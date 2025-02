Marcos Llorente es la navaja suiza de Simeone

Media década después de su arribo en el Atlético de Madrid, Marcos Llorente ha vuelto al centro del campo. La posición por la que fue fichado y en la que menos ha jugado. A lo largo de los últimos cinco años ha ido desplazando su posición hacia el costado. Como lateral y carrilero e incluso, en momentos puntuales de un partido, hacia el centro al actuar como delantero. Véase el derbi en el Bernabéu de la pasada temporada.

En la última jornada, ante el Valencia en Mestalla, la coyuntura devolvió a Llorente al eje del centro del campo. Koke fue baja por lesión y Barrios por sanción. Intangibles que devolvieron a Marcos a su posición natural en detrimento de un Gallagher que no termina de cuajar como centrocampista izquierdo.

«Ha jugado ahí en el Alavés, aunque se ha desempeñado en otras posiciones con nosotros», argumentó Simeone para explicar la titularidad de Llorente en el centro del campo ante el Valencia. La polivalencia del futbolista permite al Cholo mutar el sistema antes y durante los partidos.

Por ejemplo, este martes contra el Barcelona, Llorente volverá al costado derecho toda vez que Barrios regresa al once titular como pareja de De Paul tras cumplir sanción. Eso antes, pero Llorente también cambia el signo durante los encuentros. Pasa de peón a reina, en un movimiento.

Las primeras variaciones tácticas de Simeone durante los partidos pasan por modificar la posición de Llorente en su esquema y dar entrada a un jugador de distinto perfil. La posición del futbolista es directamente proporcional al desarrollo de la primera parte. Llorente ha vivido la mutación hacia el fútbol actual en el que los laterales abarcan más campo y llegan a convertirse en carrileros que enfrentan duelos individuales a lo largo y ancho del terreno de juego.

«El nuevo fútbol exige más físicamente para ganar los duelos. Eso marca la diferencia. La gente me pregunta si me cuesta adaptarme a las posiciones, pero ya estoy acostumbrado», reveló Llorente la temporada pasada. No obstante, su comodidad posicional pasa por acercarse lo máximo posible a la portería rival.

«Sin duda me gusta jugar cuanto más arriba, cerca de la portería, mejor. Es donde más disfruto, donde más puedo romper al espacio y donde más a gusto me siento. Ya lo sabe todo el mundo. Durante la temporada se dan circunstancias, lesiones y te toca jugar donde el entrenador diga», afirmó en Relevo. Llorente es la navaja suiza que permite a Simeone mudar la piel del Atlético.