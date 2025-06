Marc Márquez empieza dando un duro correctivo a sus rivales en Aragón

Marc Márquez ha empezado muy fuerte en el GP de Aragón de MotoGP, metiendo una paliza importante a sus rivales. Mejor no podían haber salido las cosas para el líder del Mundial en este FP1. El 93 ha hecho el mejor tiempo del primer libre, pero la noticia es que le ha metido casi un segundo de ventaja al segundo clasificado, Álex Márquez. Marc ha cerrado su mejor giro en 1:46.974, mientras que el de Gresini lo ha hecho en 1:47.944. La diferencia entre uno y otro es abismal. Al tercer, Bezzecchi, le ha metido más de un segundo.

El de Ducati Lenovo está muy por encima del resto en estos momentos. Es cierto que él siempre sale fuerte desde el segundo uno del libre 1, pero esta diferencia entre el primero y el segundo no es nada normal. Lo preocupante para sus rivales es que además de su giro por debajo del 1:47.0, Marc Márquez ha hecho un total de dos vueltas más que son mejores que la mejor vuelta de Álex.

Este tiempo lo consiguió en su giro número 12, pero en el noveno ya tenía el mejor registro de la parrilla tras hacer 1:47.2. Un par de vueltas después subió al 1:47.4, el cual también seguiría siendo el más rápido del día. Y en la última aborta por un problema en la moto cuando venía mejorando su mejor tiempo.

Es decir, que Marc Márquez ha firmado en su primer entrenamiento libre los tres mejores tiempos del día, y todavía está a más de un segundo del récord de la pista que consiguió él el año pasado (1:45.801), lo que lo hace todavía más preocupante porque podría tener algo guardado. Si bien es cierto, al final de la sesión, el leridano sintió una vibración en la moto y se giró a mirar la parte izquierda del neumático trasero. Pero eso no le impidió volver a salir para practicar salidas desde las posiciones de parrilla.

Su otro gran rival por el título, Pecco Bagnaia, terminó décimo a 1,5 segundos de su compañero de equipo. Rins sorprendió con un meritorio cuarto puesto, mientras que las KTM de Viñales y Acosta ocuparon la quinta y la sexta posición. Esto no ha hecho más que empezar, el FP1 no es más que una primera toma de contacto con la pista, pero Marc Márquez ha mandado un aviso a sus rivales dándoles una paliza escandalosa en esta primera sesión de entrenamientos.

