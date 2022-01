El Atlético de Madrid no dejó margen a la sorpresa y arrolló al Rayo Majadahonda con un actuación convincente en la que puso en evidencia que esta temporada va a por la Copa del Rey, aunque el gol con el que abrió el marcador fue en claro fuera de juego. El equipo de Simeone fue superior de principio a fin a un rival muy inferior, pero más allá de su hegemonía técnica, lógica dada la diferencia de categoría, lo más destacado fue la finura física que exhibió, y que constituye un punto de esperanza ante un mes de enero crucial en el que tiene la oportunidad de ganar su primer título de la temporada, la Supercopa de España.

Escarmentado tras experiencias recientes como la del Cornellà de la pasada temporada, Simeone salió con todo y ni siquiera se atrevió a cambiar de portero, aunque en su apuesta inicial introdujo un movimiento interesante, la presencia por primera vez de dos delanteros centro de inicio. La jugada no le salió mal porque los dos marcaron y quizás pueda ser un punto de inicio para repetirla en la Liga, aunque desde luego el domingo no podrá ser porque Luis Suárez está sancionado y no jugará en Villarreal.

El Rayo Majadahonda, que ejerció de local en el campo de su rival, se sobrepuso a la lesión de su portero titular en el primer minuto y durante un cuarto de hora resistió como un jabato las embestidas colchoneras, pero a los 16 minutos pagó con el 1-0 dos errores seguidos. El primero, propio en una mala salida de balón; el segundo, obra del árbitro Jaime Latre, que habilitó la posición de Cunha pese a que el brasileño, que recibió de Carrasco, estaba en fuera de juego.

El 1-0 destrozó las pocas esperanzas majariegas y dio paso a otro periodo de dictadura rojiblanca que no tardó en surtir efecto. A los 26 minutos Carrasco robó otro balón, Lemar observó que Lodi le doblaba en el área y el brasileño resolvió con un zurdazo a la escuadra. La primera parte acabó con la mejor noticia que podía recibir Simeone. A los 41 minutos Llorente rompió por la derecha y su pase atrás lo remató Luis Suárez. El uruguayo apenas se inmutó, pero la procesión iba por dentro. El gol significaba acabar con una racha de 11 partidos sin marcar del pistolero, la peor de su carrera.

Con todo resuelto la segunda parte fue un simple trámite. Correa, Koke y Vrsaljko le dieron descanso a Cunha, Giménez y Llorente y más tarde también tuvieron minutos Griezmann y Joao. Como era lógico imaginar el partido periclitó porque de lo que se trataba era de que no hubiera ningún accidente, lo que por desgracia no se pudo conseguir porque a los 76 minutos Griezmann abandonó el campo por problemas musculares que difícilmente le van a permitir llegar a la Supercopa. Antes de su marcha el francés había dejado para la estadística un golazo, el 4-0, tras combinar con Correa. La noche acabó con un excelente golpeo a la escuadra de Joao para sellar el 5-0 definitivo.

No ha vuelto mal el Atlético de las vacaciones navideñas. Ya mostró brotes verdes ante el Rayo y hoy los ha amplificado, pero le vienen encima platos fuertes que demostrarán la credibilidad de su recuperación. El domingo toca jugar en Villarreal sin Giménez ni Suárez y acto seguido hay que viajar a Arabia para disputarle al Athletic primero y al vencedor del Madrid-Barça después el primer título de la temporada.