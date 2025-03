Manchester United - Real Sociedad: a qué hora es y dónde ver el partido de la Europa League por TV y online en directo.

La Real Sociedad se enfrenta al Manchester United en la vuelta de los octavos de final de la Europa League y los de Imanol Alguacil tienen que ganar sí o sí para poder estar en los cuartos de la competición de plata del fútbol europeo. Y es que en la ida no pasaron del 1-1 en el Reale Arena. En el caso de que los donostiarras consigan pasar de ronda se tendrían que ver las caras frente al ganador del cruce que disputan el Olympique de Lyon y el FCSB. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para el encuentro de los blanquiazules.

A qué hora es el Manchester United – Real Sociedad de la Europa League: horario del partido

La Real Sociedad viaja a Inglaterra para enfrentarse al Manchester United y jugar en Old Trafford el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El conjunto donostiarra firmó un 1-1 en el Reale Arena hace una semana, por lo que sólo pueden ganar en el Teatro de los Sueños para estar en los cuartos de final de la máxima competición continental. En San Sebastián se adelantaron los británicos con un tanto de Joshua Zirkzee, mientras que al poco empató la contienda Mikel Oyarzabal desde los once metros. Ahora los de Imanol Alguacil intentarán sacar algo positivo de su visita a tierras inglesas, ya que hay que recordar que los red devils no atraviesan un buen momento en su historia y de eso se querrá aprovechar el cuadro txuri-urdin en un escenario tan mágico, mítico e histórico como es el feudo mancuniano.

La UEFA ha programado este apasionante Manchester United – Real Sociedad correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League para este jueves 13 de marzo. El organismo que rige el fútbol europeo fijo este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería transcurrir con total normalidad para que el balón se ponga en marcha puntualmente en Old Trafford.

Dónde ver en vivo el Manchester United – Real Sociedad y en qué canal de televisión

Los octavos de final de la Europa League se presentaron apasionantes cuando se conoció el sorteo, pero ahora, con los encuentros de vuelta, se decidirán qué ocho equipos se clasifican para los cuartos. La Real Sociedad quieren una victoria épica ante el Manchester United en Old Trafford, mientras que el otro representante español, el Athletic Club, recibe en San Mamés a la Roma, choque que tendrá que remontar porque perdió en Italia por 2-1.

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir los partidos de la competición de plata del fútbol europeo en exclusiva en nuestro país fue Movistar+. Este Manchester United – Real Sociedad de vuelta de los octavos de final de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago y habrá que estar suscrito para ver este partidazo que se juega en Old Trafford.

Por otro lado, todos los hinchas del conjunto donostiarra y seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también podrán ver el Manchester United – Real Sociedad de la vuelta de octavos de final de la Europa League en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, pero también se puede acceder a la web con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en la jornada del jueves con los diferentes equipos españoles, ya que el Athletic Club y la Real Sociedad se miden a la Roma y Manchester United respectivamente en la Europa League, pero el Real Betis también se enfrenta, en Portugal, al Vitoria Guimaraes en la Conference League.

Árbitro y estadio del partido Manchester United – Real Sociedad

Old Trafford, conocido también como el Teatro de los Sueños, será el escenario donde se dispute este Manchester United – Real Sociedad correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1910 y tiene aforo para unos 74.300 aficionados, esperándose este jueves un auténtico ambientazo para animar a los suyos en la búsqueda de los cuartos de final de la competición de plata del fútbol europeo.

Sin duda, Old Trafford es uno de los campos más mágicos del viejo continente y allí se jugaron encuentros del Mundial de 1966, de la Eurocopa de 1996, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así como una final de la Champions League, así como encuentros de rugby. Allí también han actuado artistas de la talla de Bon Jovi, Bruce Springsteen o Rod Stewart.

La UEFA designó al colegiado francés Benoit Bastien para que dirija la contienda Manchester United – Real Sociedad de la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Su compatriota Willy Delajod estará controlando todo en el VAR y tendrá que llamar a su compañero si lo estima oportuno para que vaya a revisar alguna acción polémica al monitor que se ubicará en la banda de Old Trafford.