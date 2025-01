La famosa patada voladora de Cantona cumple 30 años

Se cumplen 30 años de la famosa patada voladora de Eric Cantona como jugador del Manchester United a un aficionado del Crystal Palace que le insultó en pleno partido y por la que fue sancionado durante nueve meses sin jugar al fútbol. Sucedió el 25 de enero de 1995 en Selhurst Park y a lo largo de estos años se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de la historia de este deporte.

Mattew Simmons, aficionado del Crystal Palace que se encontraba en la primera final de uno de los fondos, fue el hincha que recibió la patada voladora de Eric Cantona hace 30 años. También le propinó un puñetazo. Este hincha le insultó y también le realizó el saludo nazi. El futbolista del Manchester United fue expulsado con roja directa por esa acción. Posteriormente, fue sancionado con nueve meses por aquella patada y el Palace decidió renovarle el abono al hincha agredido. El jugador francés también sancionado con 30.000 libras y más de 100 horas de servicios comunitarios. La FA quiso dictar sentencia con un castigo ejemplar.

Sin duda esta ha sido una de las imágenes más icónicas en la historia del fútbol. Aquella patada de Cantona a este aficionado inglés dio la vuelta al mundo en 1995 y copó todos los titulares de la prensa. Muchos aplaudieron esta acción y otros muchos lo catalogaron como una agresión lamentable de un profesional hacia un hincha.

Y es que Eric Cantona siempre fue un jugador muy polémico, pero sin duda su patada voladora en Selhurst Park a un hincha del Crystal Palace fue su acción más lamentable. Tiene frases de todo tipo, como su crítica a que el Mundial de 2022 se celebrase en Qatar: «Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol. Han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aun así vamos a celebrar la copa del Mundo allí. Es horrible».

«Me arrepiento de una cosa… me hubiera encantado haberlo pateado aún más fuerte», reconoció en ‘The United Way’ hace tres años Eric Cantona recordando que «me prohibieron jugar durante nueve meses. Querían que fuera un ejemplo».

«Me han insultado miles de veces y nunca he reaccionado, pero a veces eres frágil», se justificó Cantona en aquel momento. «Ya he dicho que debería haberle golpeado más fuerte, no me puedo arrepentir, fue una sensación genial. Aprendí de ello», apuntó Cantona en declaraciones que reprodujo el diario ‘The Mirror’ hace ya 30 años.