Si algún momento parece ser bueno para enfrentarse al Atlético de Madrid, ese sería el sábado. El partido ante el Mallorca le coge a los rojiblancos con varias bajas, con jugadores tocados y a sólo cuatro días vista de la vuelta de los cuartos de final de Champions ante el Manchester City. Dentro de la dificultad que entraña siempre enfrentarse al vigente campeón de Liga no cabe duda de que el escenario se le presenta favorable al equipo de Javier Aguirre.

Sin Correa, sancionado; sin Herrera y Giménez, lesionados; con Llorente, Kondogbia y Griezmann tocados y, sobre todo, con la mente puesta en el partido ante el City de Guardiola del próximo miércoles en el que habrá que remontar un 1-0 adverso. Por supuesto que Simeone insistirá en su filosofía del «partido a partido», pero es inevitable que inconscientemente los futbolistas piensen más en la Champions que en la Liga, entre otras cosas porque ya no pueden pelear por el título y porque llevan un colchón de cuatro puntos sobre el quinto clasificado.

Es bastante probable además que el entrenador argentino efectúe varios cambios y no arriesgue con jugadores que sufran molestias físicas. De este modo, no sería extraño ver una alineación muy parecida a ésta: Oblak, Wass, Felipe, Hermoso, Reinildo, Lodi, Koke, De Paul, Lemar, Carrasco, Luis Suárez y Cunha. Y, sí, los once futbolistas son internacionales, pero la clave aquí, más que el nombre, es la intensidad con la que plantean el partido.

El Atlético ganó 0-2 en su última visita a Son Moix, hace dos años, pero en el partido de la primera vuelta el Mallorca se impuso contra todo pronóstico en el Wanda Metropolitano 1-2, en lo que sería la primera de las cinco derrotas consecutivas que encajarían los rojiblancos, y que tuvieron como consecuencia que no pudieran luchar por revalidar el Campeonato que consiguieron la pasada temporada.

El Mallorca recupera a Raíllo y Jaume Costa para enfrentarse el sábado al Atlético a partir de las 16.15 horas, aunque no podrá contar con Russo, que hoy ha sido sancionado con un partido de suspensión después de que el Comité de Competición desestimase las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos del club, que recurrieron las dos tarjetas amarillas con las que fue amonestado el jugador argentino.

Otro jugador que no estará disponible será el serbio Sedlar, que ayer fue intervenido quirúrgicamente en Barcelona de una rotura de menisco y no estará en condiciones de volver a los terrenos de juego hasta la próxima temporada.