Magui Corceiro y Lando Norris confirman su relación en la final del Masters 1000 de Montecarlo

La relación de Magui Corceiro y Lando Norris se ha confirmado casi un año después de la primera vez en la que se les vio juntos. Los dos han acudido juntos a la final del Masters 1000 de Montecarlo, para ver el partido entre Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud. Se trata de la primera aparición pública de la pareja, más allá de las ocasiones en las que han sido pillados juntos.

El piloto de McLaren y la influencer portuguesa han aparecido juntos en la grada del Monte Carlo Country Club, donde se disputa anualmente el torneo de tenis monegasco. En la final en la que Tsitsipas ganó en dos sets a Ruud, los dos fueron captados por las cámaras de televisión que retransmitían el partido.

Se trata de la primera vez en la que los dos son vistos públicamente, más allá de las ocasiones en las que han sido pillados juntos. Sin ir más lejos, este sábado volvían a aparecer juntos en un coche en Mónaco, donde fueron vistos por primera vez hace prácticamente un año, cuando la modelo lusa mantenía una relación con el futbolista Joao Félix. Después de varias idas y venidas, el noviazgo con el jugador del Barcelona ha llegado a su fin de forma definitiva y ha encontrado en el piloto de Fórmula 1 a una nueva ilusión.

Lando Norris & Magui Corceiro pic.twitter.com/kHj8UQNNMI — Gossip (@Gossip_Wild) April 14, 2024

La relación entre ambos parece haber empezado hace poco, a pesar de que se les vio juntos hace prácticamente un año. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, Magui Corceiro afirmaba estar soltera, negando mantener cualquier tipo de relación sentimental, algo que parece tener ahora con Lando Norris. «Creo que a la gente no le gusta verme soltera y todos los meses intentan encontrarme un novio, pero estoy ahora mismo soltera», afirmaba entonces.

Magui Corceiro se deja ver con Lando Norris

La vida sentimental de Magui Corceiro ha copado titulares en los últimos años. Fue conocida por el público español tras su romance con Joao Félix, una vez que fichó por el Atlético de Madrid, con el que mantiene –según dice– una buena relación a pesar de su ruptura: «Joao y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde hace algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos».

Durante el tiempo que fue pareja del actual delantero del Barcelona, la actriz portuguesa fue relacionada también con Pedro Porro. Todo fue a raíz de una publicación en la que se veía al entonces jugador del Sporting de Portugal con la influencer tras un partido del conjunto de Lisboa. Tras aquel episodio, Magui Corceiro fue vista con Lando Norris, con el que se ha dejado ver también este domingo en el Masters 1000 de Montecarlo.

La relación entre ambos viene de lejos, puesto que hace un año fueron también pillados en un coche por las calles de Montecarlo, justo antes de la disputa del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Después se les vio a ambos en un restaurante, lo que llevó al británico a romper su silencio y pronunciarse al respecto. «Sé que se hacen muchas especulaciones solo porque me ven con alguien, lo que me parece divertidísimo. Si quisiera ocultar algo creo que podría hacerlo bien, pero no intento ocultar nada», apuntó entonces.