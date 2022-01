Novak Djokovic continúa en un limbo legal a la espera de que las autoridades australianas resuelvan su situación y decidan si tiene permito para disputar el Abierto de Australia. Mientras aguarda a que el caso se resuelva, sigue pasando las horas en un hotel de Melbourne que no ha gustado nada a su madre, Dijana Djokovic.

«Novak solo almuerza y ​​cena, no desayuna. Él mismo me lo dijo. Las condiciones son inhumanas, solo tiene una pared para mirar, ni siquiera puede ver el parque porque no hay ventanas normales», ha explicado la progenitora del número uno mundial al periodista serbio Sasa Ozmo, muy cercano a la familia Djokovic.

Dijana #Djokovic: Novak only has lunch and dinner, no breakfast. He told me that himself. Conditions are not humane, he only has a wall to stare at, can't even see the park because there aren't regular windows.

