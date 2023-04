Madelene Wright es una influencer y ex futbolista inglesa que dejó de lado el deporte profesiona y se pasó a Onlyfans para vender contenido sin censura. En el año 2020 salieron a la luz unas fotografías privadas en las que aparecía inhalando de un globo en una fiesta y conduciendo de manera temeraria con su perro, hechos que llevaron a su club, el Charlton Athletic femenino, a despedirla.

Un duro episodio del que le costó recuperarse. La influencer quedó devastada tras aquel escándalo, pero en ese momento empezó a mostrarse mucho más activa en sus redes sociales y sus sugerentes posados la acabaron catapultando a la fama. Su perfil oficial creció muchísimo y decidió abrirse una cuenta en Onlyfans, una decisión que marcó un antes y un después en su vida como reconoce la propia Madelene.

«Y sucedió muy rápido, muchas marcas comenzaron a ponerse en contacto conmigo, de ropa, de bikinis… Era casi como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. También hubo mucho odio en redes, no fue agradable. Soy una persona fuerte y tiendo a no dejar que las cosas me molesten, pero admito que me afectó», cuenta la influencer, que habla abiertamente de Onlyfans, donde vende contenido subido de tono sin censura.

«Cuando sopesas los pros y los contras, y después de hacerlo durante un año completo, sé que tomé la decisión correcta. Era y sigue siendo una preocupación para mí porque no quiero que la gente tenga ese tipo de percepción sobre mí… En el primer año gané medio millón de libras. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo, he podido viajar por el mundo y he disfrutado de muchas cosas lujosas», explica Madelene, que no cree que esa vaya a ser siempre su vida: «Quiero iniciar mi propio negocio y convertirme en empresaria y alejarme de este estereotipo y ser vista como una mujer de negocios».