Luis Suárez no se siente a gusto en el banquillo. Es una evidencia que se pone de manifiesto en sus estadísticas cada vez que pisa el campo habiendo comenzando como suplente. En esta situación, que ya ha vivido en 12 partidos, no ha marcado ni un solo gol esta temporada, lo que contrasta con los 11 que lleva anotados -9 de ellos en la Liga- cuando ha sido titular, el último de ellos ante Osasuna en el más reciente desplazamiento del Atlético.

Suárez fue el año pasado titular indiscutible en el Atlético, pero también en algún partido estuvo en el banquillo, principalmente por problemas físicos. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en este curso, sí que sumó como suplente, hasta el punto de marcar dos goles y repartir una asistencia. Y todo eso, en sólo 51 minutos, lo que contrasta con los 269 que lleva esta temporada saliendo desde el banco de los reservas.

Suárez marcó un golazo desde 35 metros en El Sadar que despertó la admiración de Simeone en el banquillo, pero lejos de que esa diana le ayudara a adquirir protagonismo lo cierto es que desde entonces su papel ha sido residual. No jugó ni un solo minuto ante el Manchester en la Champions y ante el Celta, en el último partido de Liga, el entrenador apenas le dio los últimos 18 minutos. Y no parece que su situación vaya a mejorar el domingo en Sevilla ante el Betis porque el Cholo ha vuelto a ensayar hoy con la pareja Correa-Joao. Y eso que el otro delantero centro del equipo, el brasileño Cunha, se encuentra lesionado.

Para Luis Suárez, que acaba contrato el 30 de junio y está claro que no renovará, esta temporada se está haciendo muy larga. Hay que recordar, tal y como adelantó OKDIARIO, que el jugador pidió salir en enero ante el poco peso que estaba teniendo en las alineaciones. El delantero ya dejó entrever en la última concentración con su selección, en declaraciones a los medios uruguayos, que «es difícil rendir si no tienes continuidad». No eran unas palabras lanzadas al azar. El pistolero quería marcharse, pero no fue posible porque el Atlético, que trató de fichar a Lucas Boyé, no encontró un recambio a tiempo.

Pese a su situación de ostracismo, Suárez es el segundo máximo goleador del equipo con 11 goles, 9 en Liga, 1 en Champions y 1 en Copa, a sólo uno de Correa, que lleva 12 entre todas las competiciones. Sin embargo, ha ido claramente de más a menos y desde noviembre lleva sólo cuatro goles y una asistencia. El uruguayo, que el año pasado marcó 21 goles en Liga, suma 1.668 minutos como titular y 269 como suplente. Doce partidos tiene por delante para mejorar estas estadísticas, pero no parece que vaya a tener muchas oportunidades de hacerlo saliendo como titular.