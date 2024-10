Luis de la Fuente se harta y pide a la Federación que le hagan un contrato

Luis de la Fuente está harto de su situación y dice basta. El seleccionador español ha levantado la voz contra la Federación Española de Fútbol (RFEF) por seguir sin contrato. El ente federativo anunció en el mes de junio, justo antes de la Eurocopa, que ejecutaba una cláusula del contrato por la cual renovaban al técnico de Haro y su staff técnico hasta 2026, pero aún no se ha firmado.

La ampliación de contrato de Luis de la Fuente y su staff llevaba consigo una mejora salarial. Pero ese aumento de sueldo quedó paralizado tras la denuncia presentada por Miguel Galán ante el TAD, al considerar que la Comisión Gestora no tenía capacidad para tomar ciertas decisiones. Todo esto ha generado un bloqueo en la Federación que ha provocado que, tres meses después de haber ganado la Eurocopa, el seleccionador español y su equipo siguen sin contrato.

Pero De la Fuente ya se ha cansado y ha reivindicado su posición al frente de la Selección. Desde su llegada al cargo, el combinado nacional ha vuelto a lo más alto del fútbol europeo. Todo comenzó con la conquista de la Liga de Naciones 2023, después de vencer a Italia, entonces vigente campeona de Europa, en semifinales, y Croacia en la final. Visto el rendimiento de España a los mandos del riojano, la Gestora decidió renovarle antes de la Eurocopa para mostrarle su confianza. Y eso se tradujo en la conquista del torneo.

Pero Luis sigue sin haber firmado el contrato por los constantes bloqueos desde el Gobierno y las denuncias de Miguel Galán a la RFEF, y ya se ha cansado: «No es normal que un campeón de Europa esté sin contrato», comenzaba diciendo el de Haro en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER, para luego lanzarle un dardo a la Federación asegurando que «no sé si con Luis Enrique habría pasado lo mismo…».

«No es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. He tenido ofertas como es normal. Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato. Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la sub-21… De justicia hubiese sido que hubiese firmado el contrato ya», agregó De la Fuente, bastante mosqueado con la situación que atraviesa.

El Gobierno bloquea la RFEF

Cuatro meses después de que se anunciara la renovación automática del seleccionador nacional, que ha devuelto la ilusión, y ha logrado volver a unir a todo un país por la Roja, como sucedió en la Eurocopa, todavía no ha rubricado su nuevo contrato. Los constantes bloqueos a la RFEF tienen paralizada la firma del mismo, ya que en estos momentos hay una Comisión Gestora al frente de la misma tras la destitución de Pedro Rocha.

La Federación ha intentado convocar elecciones, pero los bloqueos desde el Gobierno no les han permitido hacerlo. Lo que más preocupa dentro del máximo organismo del fútbol español es que esto pueda costarle a España el Mundial 2030. De hecho, FIFA y UEFA le han dado un ultimátum al Gobierno de España en una reunión que tuvo lugar en Madrid hace una semana.

O se convocan ya elecciones, en un plazo de 15 o 20 días, y la RFEF tiene un presidente en un plazo de tres meses, o los dos máximos organismos del fútbol a nivel mundial y europeo «tomarán medidas». Y esas medidas, en forma de castigo, pueden ir desde que los equipos españoles se queden sin jugar competiciones europeas y/o a que España se quede sin el Mundial 2030.

FIFA y UEFA se ponen muy serios. Se han reunido en Madrid con representantes de la RFEF y del Consejo Superior de Deportes (CSD) así como de Vicente del Bosque, presidente de la Comisión de supervisión, normalización y representación de la RFEF. Y en esta reunión FIFA y UEFA han dejado claro que tiene que haber un proceso electoral ya, que las elecciones se tienen que convocar de forma «inmediata» y que si eso no ocurre, ellos, como máximos organismos del mundo del fútbol que son, intervendrán.