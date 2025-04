Lío con LeBron James y su mujer Savannah: «No me gusta cómo mira…»

LeBron James, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, no solo destaca por su juego y sus récords sobre la pista, sino también por su carácter firme cuando se trata de defender a su familia. Esta semana, la estrella de los Lakers protagonizó un contundente rifirrafe en redes sociales después de que el rapero Kevin Gates realizara comentarios machistas y sexistas sobre su esposa, Savannah James.

«No me gusta cómo Savannah mira a LeBron. Me gusta cómo lo miran esas mujeres blancas. Como cuando salió, simplemente se quedaron como: ‘¡Ay, ay!’. Están furiosas», dijo el cantante. La reacción no se hizo esperar, y fue el propio LeBron James quien respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: «A los reyes no les importan las opiniones de los campesinos.»

La frase, que mezcla orgullo personal con una poderosa metáfora de jerarquía, dejó claro el enfado de LeBron por los comentarios de Gates. Pero más allá de la contundencia del mensaje, lo que realmente sorprende en las redes sociales es la manera de la que defiende con dignidad y elegancia a su esposa, a quien conoce desde la adolescencia y con quien ha formado una sólida familia.

Savannah James siempre ha sido una figura de bajo perfil, alejada de los focos del espectáculo, pero muy presente en la vida de LeBron. Juntos tienen tres hijos y llevan más de dos décadas compartiendo una historia de amor que ha trascendido fama, dinero y presión mediática. En múltiples ocasiones, LeBron ha destacado el papel fundamental que Savannah ha jugado en su vida, no solo como compañera sentimental, sino como pilar emocional y madre ejemplar.

LeBron y Savannah James, toda una vida juntos

Las palabras de Kevin Gates, sin embargo, cruzaron una línea que LeBron no estaba dispuesto a dejar pasar. En un ambiente en el que los comentarios sexistas sobre las mujeres son muchas veces ignorados o normalizados, la firme postura de LeBron marca una diferencia significativa. No se trató de un simple desahogo, sino de una declaración que cuestiona la manera en que se sigue objetificando a las mujeres, incluso aquellas que no buscan estar en el centro de atención.

El respaldo masivo que recibió LeBron James en redes sociales fue inmediato. Celebridades, periodistas y fans compartieron su apoyo, destacando el ejemplo que da al posicionarse sin titubeos en defensa de su pareja. «Eso es amor real», escribió un usuario en X, antes Twitter. «No todos los hombres tienen el coraje de hablar con esa claridad cuando se trata de proteger a las mujeres que aman», señaló otro.

LeBron, por su parte, no ha vuelto a comentar sobre el asunto. Su mensaje fue claro, contundente y, para muchos, más que suficiente. Al referirse a sí mismo como «rey», no lo hizo desde la arrogancia, sino como una reafirmación de su identidad y de los valores que representa: respeto, compromiso y liderazgo. Y al llamar “campesino” a quien se atrevió a ofender a su esposa, no solo descalificó sus palabras, sino que dejó en claro que el nivel de Savannah y el suyo propio están muy por encima del ruido mediático.