La Ligue 1 retrata a Tebas: se desploma sin Mbappé mientras que la Liga no puede aprovechar su fichaje

La gestión de la Javier Tebas con los derechos televisivos de la Liga vuelve a estar en entredicho. La venta del paquete de partidos hasta 2027 por un precio cerrado, hace que los clubes no puedan rentabilizar la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. El presidente de la Liga afirmó rotundamente que su fichaje no tenía incidencia en el valor de los derechos, ha vuelto a quedar retratado. Con la salida del PSG del astro francés, la Ligue 1 no encuentra comprador para su producto audiovisual.

La Ligue 1 se ha visto abocada a una crisis sin precedentes fruto de los impagos producidos tras la pandemia por parte de Mediapro, que compró los derechos de la competición en 2020 por 1.153 millones de euros por temporada. No llegó a abonarlos, rescindiendo el contrato y obligando a la LFP de Francia a colocar los distintos paquetes de partidos por una cantidad muy inferior, que superaba por poco los 500 millones de euros. Esta última temporada, han conseguido una cantidad que rondaba los 700 millones.

Ahora, la liga francesa se ve en la tesitura de tener que negociar sus derechos televisivos para las cinco próximas temporadas. Con los equipos sumidos en una crisis tremenda por el acuerdo con CVC y por los sucesivos préstamos que tuvieron que pedirse tras los impagos de Mediapro, los operadores se niegan a comprar el producto al precio que solicitan. Más aún, una vez que se ha confirmado la salida de Mbappé del PSG, que ha dejado a la liga sin atractivos llamativos.

De hecho, durante esta temporada se ha negociado, sin éxito, la venta de los derechos. Todo, porque el desenlace del futuro de Mbappé era sabido por todos. La situación a día de hoy es tan dramática para el fútbol francés que desde la Federación Francesa de Fútbol (FFF) se ha pedido intermediación a Emmanuel Macron, que lleva meses tratando de convencer a Qatar para que invierta, a través de BeIN Sports, en la Ligue 1.

El fútbol francés se hunde

Ni siquiera la aparición en escena del presidente de la República ha conseguido estabilizar la situación. Hasta ahora, la Ligue 1 ha tratado de vender sus derechos por 1.000 millones por temporada, cifra a la que nadie está dispuesto a llegar. Las pretensiones se han reducido paulatinamente, primero en 700 millones y, después, en 500 millones. Pero ni con esas.

El operador histórico del fútbol francés, Canal+, parece haber rechazado la posibilidad de hacerse con los derechos. También BeIN Sports, que no quiere adjudicarse todos los partidos. Por lo que la vía que se ha abierto es la de que sean varios operadores los que se repartan los derechos televisivos. Pero la montante final es la que no está clara, puesto que difícilmente llegará a 500 millones, pudiendo bajar incluso de los 400.

Tebas no aprovechará el fichaje de Mbappé

La marcha de Mbappé, por tanto, ha provocado que el producto pierda la poca fuerza que tenía. La Ligue 1 está a punto de tocar fondo tras la marcha de su principal estrella al Real Madrid. Sin embargo, en la Liga no se podrán aprovechar de su llegada.

Javier Tebas afirmaba en sus redes sociales que la aparición en escena del Mbappé no está relacionada con un supuesto incremento del valor de los derechos, mientras que en Francia se ve lo contrario. La salida del mejor futbolista del mundo del PSG ha provocado una devaluación más que evidente, que llevará a la LFP de Francia a malvender sus derechos para los próximos años.

Los derechos están vendidos hasta 2027

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid podría llevar a los clubes de la Liga a incrementar sus ingresos en lo que respecta a los derechos televisivos, pero Tebas firmó un contrato de larga duración hasta 2027 que lo imposibilita. La presencia del francés supondrá un repunte en el interés de la competición, pero la Liga prefirió asegurarse que los derechos de su entonces devaluada Liga no cayesen.

Ahora, la gestión del patrón de la Liga vuelve a quedar en evidencia, puesto que el resto de clubes no se beneficiarán de la llegada del francés, cuando los ingresos de la Liga podían haberse incrementado de forma notable, superando los 990 millones de euros que pagó Telefónica por temporada. Tampoco podrán explotar del todo su llegada a nivel internacional, puesto que el contrato de emisión de la Liga en Estados Unidos –el más importante que tienen firmado en el extranjero– está cerrado hasta 2029, fecha en la que concluye el contrato de Mbappé con el Real Madrid.