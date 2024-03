El líder de los socialistas ingleses, Keir Starmer, ha pedido a Nike que cambie el diseño de la Cruz de San Jorge, emblema de la bandera de Inglaterra, que aparece en la camiseta de la selección de fútbol de los leones para la Eurocopa de 2024. La firma norteamericana cambió el típico color rojo de la cruz por rayas azules y moradas, lo que despertó críticas de la ciudadanía y ha llevado al político laborista a pedir que vuelva la enseña clásica. «Es algo de lo que estar orgulloso», ha declarado Starmer.

Nike presentó esta semana la nueva equipación de Inglaterra para la Eurocopa que tendrá lugar en Alemania en 2024. El diseño sobrio de la elástica se inspira en la que usó el combinado inglés en el Mundial de 1966, único trofeo que consta en las vitrinas de los leones. En el nuevo diseño prima el color blanco, como es habitual en la camiseta local de los anglosajones, con ribetes azules y algún detalle menor en rojo.

La bandera que ha ocasionado la polémica está en el cuello, que tiene un acabado en azul oscuro. Es ahí, concretamente en la espalda, donde se sitúa la Cruz de San Jorge, aunque con un diseño diferente. El palo vertical está en tres tonos diferentes de rojo, a modo de degradado, mientras que el travesaño horizontal está en otros tres colores: azul marino, azul claro y morado. «Una actualización divertida». Así es como Nike ha descrito este rediseño en sus redes sociales.

A playful update to the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 of St. George appears on the collar to unite and inspire. pic.twitter.com/lXEjXhbIJO

— Nike Football (@nikefootball) March 18, 2024