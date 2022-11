Lewandowski intenta rebajar su sanción: «El gesto era para Xavi»

Robert Lewandowski sabe que se expone a una sanción importante después de su expulsión en Pamplona, primera tarjeta roja que ve con el Barcelona y segunda en toda su carrera deportiva. Además de recibir dos tarjetas amarillas y dejar a su equipo en inferioridad numérica durante una hora de juego, el polaco realizó unos gestos durante su camino hacia vestuarios que no pasaron desapercibidos para Gil Manzano. El árbitro lo reflejó todo en el acta y eso puede provocar un castigo severo por parte del Comité de Competición.

Concretamente, Lewandowski, nada más autoexpulsarse por un absurdo codazo a David García en una disputa aérea con el osasunista David García, se pasó el dedo índice por debajo de la nariz mientras señalaba a su espalda, donde quedaba Gil Manzano con la tarjeta roja todavía caliente.

«Sobre el gesto, es algo hasta divertido porque la semana pasada estuve hablando con Xavi de que en el futuro podía suceder que viera una amarilla y me tuviera que ir expulsado por otra amarilla, y que sería duro. Tenía esa sensación de que podía pasar. Y tras lo sucedido le hice este gesto a Xavi, no al árbitro, es una gran diferencia. Era como decir ‘lo que hablamos, hoy ha sucedido’», aseguró un día después Lewandowski ante la prensa en Barcelona, nada más recibir la Bota de Oro como máximo goleador europeo de la pasada temporada.

«El gesto fue para mi entrenador, no para el árbitro. No es que estuviera diciendo nada al árbitro ni de cachondeo, es lo que he dicho de que tenía la sensación de que iba a suceder lo comentado esa noche. No era para el árbitro», reiteró para dejar clara. El polaco se perderá con seguridad el derbi contra el Espanyol, primer partido del Barça después del Mundial, aunque el castigo podría ascender incluso a tres partidos. La pelota está ahora en el tejado de Competición.