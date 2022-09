Lautaro Martínez niega que haya sido infiel a su mujer… con Lukaku

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo han sido protagonistas en la prensa rosa y en las redes por los rumores de crisis después de algo que ocurrió y que causó sorpresa. El delantero argentino del Inter de Milán cerró su cuenta de Instagram, donde es muy activo y tiene 5 millones de seguidores, y muchos deslizaron que era por esa supuesta separación de su mujer.

Algunos fueron más allá y propagaron unas especulaciones que no han gustado nada a Lautaro, pues se decía que el futbolista había sido infiel a su esposa con un compañero de equipo del Inter de Milán, concretamente con Romelu Lukaku. El argentino se cansó de tanto runrún y desveló que había recuperado su cuenta tras un hackeo, por eso estuvo cerrada. Además quiso acabar con todas esas habladurías sobre su situación sentimental: “Gente por qué inventan historias. ¿Separación? Yo con mi mujer estamos juntos y bien. No hay nada que explicar y aclarar. Somos felices. Dejen disfrutar nuestros momentos”.

Por su parte, Agusstina Gandolfo también compartió una historia en la que destierra los rumores de crisis. “Yo tomando unos mates mientras veo el poder de imaginación que manejan. Los amo”, escribió la influencer en su perfil, dejando claro que nada de lo que se estaba hablando en redes era verdad.

«Ayer por la noche me intentaron hackear y me cerraron la cuenta. Esta mañana pude recuperarla, gracias a Dios», aclaró horas después de la victoria del Inter ante Viktoria Pilsen por la Champions. El Toro no quiere ser protagonista de este tipo de especulaciones y por eso ha cortado por lo sano en sus redes.