Laporte hace historia escogiendo el ’10’ para jugar contra Bulgaria

Aymeric Laporte lucirá el dorsal ’10’ ante Bulgaria como consecuencia de la plaga de lesiones que ha sufrido la selección española en este parón de selecciones. Después de sumarse la baja de Ferran Torres, el central del Athletic tendrá un número atípico para un central en el José Zorrilla.

En sus últimas convocatorias, el futbolista había tenido predilección por llevar el ’14’, pero será Marcos Llorente quien lo lleve al haber llegado antes a la concentración. Laporte fue llamado el último después de que fuese baja Huijsen y todo indicaba que sería Jesús Rodríguez quien llevase dicho dorsal, pero la ausencia del extremo culé le abrió la puerta para quedarse con el ’11’.

Un baile de números en España que ha sorprendido a la afición al ver también cómo Jorge de Frutos lucirá el ‘2’, mientras que otros también se lo ha cambiado, como Samu Omorodion, que se pasa al ’19’, dejando el ‘9’ libre para Borja Iglesias.

Los dorsales de España contra Bulgaria