Selección española

Laporte hace historia escogiendo el ’10’ para jugar contra Bulgaria

España cambia los dorsales ante las lesiones en el conjunto de Luis de la Fuente

El central llevará el número que tenía Ferran Torres

De la Fuente responde a los clubes: «El salto cualitativo de un jugador es ir con España»

Aymeric Laporte celebrando un gol con España. (Europa Press)
Aymeric Laporte celebrando un gol con España. (Europa Press)

Aymeric Laporte lucirá el dorsal ’10’ ante Bulgaria como consecuencia de la plaga de lesiones que ha sufrido la selección española en este parón de selecciones. Después de sumarse la baja de Ferran Torres, el central del Athletic tendrá un número atípico para un central en el José Zorrilla.

En sus últimas convocatorias, el futbolista había tenido predilección por llevar el ’14’, pero será Marcos Llorente quien lo lleve al haber llegado antes a la concentración. Laporte fue llamado el último después de que fuese baja Huijsen y todo indicaba que sería Jesús Rodríguez quien llevase dicho dorsal, pero la ausencia del extremo culé le abrió la puerta para quedarse con el ’11’.

Un baile de números en España que ha sorprendido a la afición al ver también cómo Jorge de Frutos lucirá el ‘2’, mientras que otros también se lo ha cambiado, como Samu Omorodion, que se pasa al ’19’, dejando el ‘9’ libre para Borja Iglesias.

Los dorsales de España contra Bulgaria

  1. David Raya
  2. Jorge de Frutos
  3. Robin le Normand
  4. Pau Cubarsí
  5. Dani Vivian
  6. Mikel merino
  7. Yeremy Pino
  8. Aleix García
  9. Borja Iglesias
  10. Aymeric Laporte
  11. Jesús Rodríguez
  12. Pedro Porro
  13. Álex Remiro
  14. Marcos Llorente
  15. Pablo Barrios
  16. Álex Baena
  17. Álex Grimaldo
  18. Martin Zubimendo
  19. Samu Omorodion
  20. Pedri
  21. Mikel Oyarzabal
  22. Marc Cucurella
  23. Unai Simón

 

Lo último en Deportes

Últimas noticias