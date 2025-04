Laporta vuelve a victimizarse para esconder el pufo de los palcos VIPS

Joan Laporta ha vuelto a victimizarse este miércoles tras el duro comunicado de la Liga de Javier Tebas contra el Barcelona. La patronal ha reducido el límite salarial del club culé por la operación de los palcos VIP del Camp Nou, dejando claro que no tienen en estos momentos suficiente límite salarial para inscribir ni a Dani Olmo ni a Pau Víctor. Este comunicado llega a pocos días de que el CSD vuelva a pronunciarse. La respuesta del presidente blaugrana ha sido volver a tirar de victimismo.

Una vez más ha vuelto a victimizarse Joan Laporta. Y es que la respuesta del presidente azulgrana y su Junta Directiva siempre es la misma cuando se destapa un escándalo en su club. Y ya van varios. El presidente culé nunca admite sus errores. Todo lo contrario. Los esconde y acusa a todos de querer desestabilizar e ir contra el Barcelona. En este caso, el «malo de la película» es Javier Tebas. En otras era el madridismo sociológico.

No mencionó Joan Laporta a Javier Tebas, pero sí a la Liga, en su discurso antes de sentarse a comer con Enrique Cerezo en la previa del Atlético de Madrid-Barcelona de la semifinal de la Copa del Rey. Pero lo tuvo muy claro. El Barça, según su presidente, no ha hecho nada mal respecto a la palanca de los palcos VIPS del Camp Nou. Para Laporta todo sigue igual. Todo está bien. Su club no ha hecho nada malo.

Palabras de Laporta contra Tebas

«Sobre el escrito de la Liga decir que lo vemos como un intento más de perjudicar los intereses del FC Barcelona. Y dañar la imagen del club. Evidentemente, nuestro club responderá una vez los servicios jurídicos hayan analizado a fondo el escrito de la Liga. Y que nadie tenga ninguna duda que vamos a contestar de manera contundente. Lo más contundente que sea necesario en defensa de los intereses del FC Barcelona», comenzó señalando Joan Laporta.

«Hace tres meses ya dije que las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente y habíamos seguido todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Federación y por la Liga. Y esto continúa vigente a fecha de hoy. A veces tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final aquí en Madrid contra el Atlético de Madrid, que espero que sea un gran espectáculo futbolístico. Y que salgan y se reabran polémicas de este tipo pienso que no es por casualidad. Es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. Y también a veces tengo la sensación de que con todo esto lo que quieren es: lo que no pueden ganar en el campo, nos lo intentan ganar en los despachos. Y como presidente del Barcelona esto no lo voy a permitir. Voy a seguir defendiendo los intereses de nuestro club. Y en defensa de nuestros socios», reclamó el presidente del Barcelona a las puertas del Restaurante De María.