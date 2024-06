Laporta vacía el Barcelona de canteranos mientras despilfarra los millones de las palancas

Con la salida de Marc Guiu al Chelsea, se confirma que el Barcelona ya no es lo que era antes. Desde tiempos inmemoriales, el conjunto azulgrana ha presumido siempre de ‘La Masía’ como una de las mayores fábricas de talentos del fútbol mundial. Y no le vamos a quitar razón con ello, pero con la llegada de Laporta, el presidente culé ha vaciado el primer equipo de canteranos para dejarlos salir -la mayoría libres o vendidos por unas cantidades irrisorias- y gastarse todo el dinero de las palancas en fichajes que no han conseguido cuajar. Claros ejemplos los de Vitor Roque u Oriol Romeu.

En marzo de 2021, Joan Laporta asumió la presidencia del Barcelona y su segundo mandato se ha caracterizado por las famosas palancas. Con la ruina económica que dejó Josep María Bartomeu, el abogado catalán tuvo que empleárselas a fondo para vender activos y obtener liquidez de manera inmediata. Y ahí llegaron las famosas palancas. Con ese dinero se fichó nada más y nada menos que a Lewandowski, Raphinha, Koundé o Vitor Roque.

Una inversión de unos 200 millones de euros en jugadores, mientras que han dejado salir a un gran número de canteranos en los últimos años por unas cantidades ínfimas de dinero, incluso la mayoría lo han hecho de forma gratuita. Nico González al Oporto por 8 millones de euros y Carles Aleña al Getafe en 2021 han sido dos de los pocos canteranos que han salido dejando algo de dinero en las arcas del club.

Sin embargo, hay canteranos que han salido estos años libres a otros equipos. Juan Miranda lo hizo al Betis, Rey Manaj al Watford u Óscar Mingueza al Celta. Ahora, Marc Guiu es otro de los ejemplos que sale del Barcelona, aunque dejando unos seis millones de euros. Pero lo hace después de irrumpir con fuerza esta temporada con el primer equipo ante el Athletic Club y dándole la victoria en los últimos minutos. Y en su puesto ficharon a Vitor Roque, un jugador por el que pagaron unos 30 millones de euros más otros 30 en variables.

Bien es cierto que en el Barcelona han salido grandes nombres como los de Gavi, Alejandro Balde, Pau Cubarsí o Lamine Yamal, nombres que ya se han ganado un puesto en el primer equipo. Jugadores que han dado un paso al frente en uno de los momentos más complicados de su historia a nivel institucional y financiero. Y este verano suenan para el primer equipo otros jugadores donde tendrán que llevar a cabo grandes inversiones, como Luis Díaz o Nico Williams, que no son baratos precisamente.

Laporta presume de cantera

Y precisamente de ellos quiso hablar Joan Laporta recientemente en una entrevista en ‘Barça One’ la nueva plataforma del conjunto azulgrana tras el cierre de Barça TV. El presidente azulgrana presumía de cantera tras el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. «Me parece bien el fichaje de Mbappé, pero nosotros tenemos otra filosofía, que es apostar por la cantera y competiremos con ello. Hay que ser firme con nuestras convicciones», afirmaba recientemente.

«La relación de puntos que le hice llegar incluye la apuesta incondicional por la Masía», explicaba Laporta sobre algunos de los puntos de los que le informó a Hansi Flick antes de elegirle como sustituto de Xavi. «Flick participa de esto», aseguró. «Cuando estuvo en el Bayern de Múnich sacó a jóvenes que ahora son importantes. Ha visto que tenemos una joya en la Masía. Se encontrará con un Fermín, un Pedri, un Lamine, un Balde, un Héctor Fort y los que están en el Barça Atlétic», enumeró.

El Barcelona tiene una gran nómina de canteranos, sí, pero se ha podido ver como en las últimas temporadas, especialmente desde la llegada de Laporta, el conjunto azulgrana se ha ido vaciando de canteranos para acudir al mercado de fichajes y gastar grandes sumas de dinero. Y, además, el propio Laporta se ha encargado de despedir a los dos entrenadores que más han apostado por los canteranos en los últimos años: Ronald Koeman, que confió en Ronald Araujo o Gavi; y Xavi Hernández, que apostó por Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Alejandro Balde.