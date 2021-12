Los socios del Barcelona tomaban partido por el club con la votación telemática del referéndum para aprobar o no la financiación de Espai Barça por un valor máximo de 1.500 millones de euros. La baja participación ha marcado la jornada pero ha sido suficiente para que Joan Laporta y su Junta Directiva consiguiesen el OK para la remodelación del estadio y todo el proyecto con el que se pretende poner de nuevo a la vanguardia, como ya lo está haciendo el Real Madrid.

La pregunta a la que debían responder los socios y socias culés eran sencilla: «¿Ratifica la decisión de la Asamblea de Compromisarios de autorizar a la Junta Directiva para que realice las actuaciones necesarias para conseguir financiación para el proyecto Espai Barça por un importe que no supere los 1.500 millones de euros?». El proceso, por primera vez con la opción virtual sin necesidad de acudir al Camp Nou, solo requería la clave de socio, su PIN y la fecha de nacimiento. Tras esto recibían un SMS con un código de verificación para poder acceder a la respuesta ya fuera positiva, negativa o en blanco. La opción presencial seguía vigente en cualquier caso, siendo el Auditori 1899 del Camp Nou la sede de operaciones.

El porcentaje de voto quedó finalmente en un 43% del censo de socios blaugrana, muy por debajo de los porcentajes que se preveían. En total fueron 48.623 los socios que votaron, siendo síes 42.693, noes 5.055 y en blanco 875. En cualquier caso, más que suficiente para sacar adelante el proyecto del Espai Barça con el que la Junta Directiva culé quiere recuperar su potencial de infraestructura ahora perdido.

🔵🔴 REFERÉNDUM BARÇA 𝙍𝙀𝙎𝙐𝙇𝙏𝘼𝘿𝙊 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 Sí rotundo de los socios y socias a la financiación del Espai Barça SI 42.693

NO 5.055

Blanc 875 pic.twitter.com/RdQ2ntS2IF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 19, 2021

Desde las 9:00 horas de este domingo se habilitó el voto. Transcurrida la primera hora, poco más de 7.411 socios habían participado en el referéndum. Poco antes de las 11:00 se dejó ver el primer futbolista por el Auditori 1899 del Camp Nou, Gerard Piqué. El central fue el primero en ejercer su voto y le siguieron otros como Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto y Riqui Puig así como el actual entrenador, Xavi Hernández. Tras las primeras cinco horas, la participación superaba el 23% del censo con algo más de 25.400 participantes.

No fue hasta las 19:00 horas, a dos del cierre de las votaciones, cuando se superaron los 42.000 participantes, superando el 38% del censo, cifras muy lejanas a la mitad de los socios y que hacían presagiar que no se alcanzaría tal cantidad.

«Hola culés, es un orgullo ser presidente del Barça en el día que los socios y socias podemos votar un referéndum por primera vez por vía telemática. Es un paso sencillo. Lo puedes hacer desde el móvil, la tablet o desde el ordenador. Pero a la vez es un paso muy importante para la historia del club. Yo ya he votado, he votado que sí al Barça. He votado que sí al proyecto más importante de nuestra entidad. Votar sí es agrandar el club que llevamos en nuestros corazones. ¡Muchas gracias y visca el Barça!», decía el presidente Joan Laporta durante la jornada de voto.

Con esta votación a favor, los socios culés dan vía libre al club para terminar de concretar el acuerdo obtenido con Goldman Sachs, mediador por la obtención de la financiación para el Espai Barça, con el que sellarán un pacto de 35 años para su devolución. Desde el club se tildaba de crucial este referéndum por el valor que tiene el proyecto, clave para la posición del club ante las nuevas tecnologías, la necesidad de actualizar todas las instalaciones y de encontrar un nueva fórmula de ingresos.