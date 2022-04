Koke Resurrección habló al término de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Atlético de Madrid lo intentó, pero no pudo pasar del empate sin goles, pese a ser superior durante gran parte del partido al Manchester City. Se quedan a las puertas de las semifinales de la máxima competición los de Simeone, que pelearon hasta el final. El partido acabó marcado por una tangana provocada por la pérdida de tiempo de los hombres de Pep Guardiola, algo en lo que quiso incidir el capitán rojiblanco.

Partido

«Orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo. En esta Champions hemos jugado contra los mejores y no hay nada que reprochar. Estoy orgulloso de todos. Lo hemos dejado todo, esto es el Atleti».

Sin puntería

«Son dos partidos y hemos tenido nuestras ocasiones. Lo hemos dado y lo hemos intentado pero no ha salido. Dar la enhorabuena al rival. Hemos merecido más».

Tangana

«No sé lo que ha pasado. Me pilla en el banquillo y no lo he visto. Son cosas que pasan en los partidos. Vamos a muchas revoluciones. El partido te lleva a esa locura, cuando ves que presionas, tienes ocasiones y ellos se tiran al suelo y perdiendo tiempo. Se nos critica por ello y a ver hoy qué opina la gente por esto».

Pérdida de tiempo

«Se ha visto que muchas veces somos los criticados y hoy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Ya estáis vosotros para opinar de lo que ha pasado. Estamos dolidos pero orgullosos de esta Champions. Ahora centrarnos en Liga, que tenemos un objetivo muy importante».