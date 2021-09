Otra noche negra en Can Barça y van ya… El Camp Nou volvió a presenciar otro partido aciago de Champions League, de nuevo con el Bayern de Múnich como antagonista. El FC Barcelona quedó tocado tras 90 minutos en los que presentó poca batalla y donde quedaron un buen número de jugadores señalados. El primero de ellos, Ronald Koeman, al que le siguen Sergi Roberto, Eric García, Memphis Depay, Luuk de Jong…

El Bayern, un equipo algo más descafeinado que aquel que arrolló hace dos temporadas con el doloroso 2-8, fue el claro dominador del partido. Tuvo más la pelota, pisó área y mantuvo siempre caliente a Marc-André Ter Stegen, que evitó que la goleada (0-3) fuera aún mayor. El cuadro culé acabó el encuentro sin un solo lanzamiento entre los tres palos de Manuel Neuer, algo que hace con claridad en qué punto están los culés.

El primer gran señalado de este partido no es otro que Ronald Koeman. El holandés llegaba con numerosas bajas a este partido que le llevaron a reformular su once. Recuperó el 3-5-2 que, a su juicio, fue el sistema que mejor sentó al equipo durante la pasada temporada. Pero evidentemente, que en las dos posiciones de arriba figuren Memphis Depay y Luuk de Jong y no Leo Messi y Antoine Griezmann (o incluso Ousmane Dembélé), es más que doloso para el espectador.

El Barcelona plantea a Koeman una renovación con condiciones: títulos, cantera y fútbol ofensivo https://t.co/EYitDodBc8 — okdiario.com (@okdiario) September 1, 2021

Pese a ello, Koeman apostó por volver al 3-5-2 y dejar a un lado el 4-3-3. El Barça fue un barco lleno de agujeros en mitad del océano y, pese a un inicio de titubeo por parte del Bayern hasta que se encontró, jamás tuvo el control de la pelota ni supo cómo meter mano al entramado físico de Nagelsmann.

La partida de ajedrez la ganó el entrenador alemán, que vio cómo todos y cada uno de sus peones funcionó frente a su par. Ni siquiera la superioridad numérica en el centro del campo del Barça con Busquets, Pedri y De Jong le funcionó a Koeman. Kimmich y Goretzka fueron un tren difícil de parar para los culés, que mostraron mayor despliegue, colocación y proyección al área rival.

«Esto es lo que hay», decía Gerard Piqué tras el partido, reflejando en qué punto está el Barça en estos momentos ante rivales de la entidad del Bayern. Los cambios de Koeman pusieron en evidencia todo, que tras el 0-2 se vio obligado a volver al 4-3-3 en busca de una reacción que no llegaría. Gavi, Demir o Balde fueron algunos de los hombres que saltaron al césped. También Mingueza o Coutinho.

La vuelta del público a las gradas es el mejor termómetro que se pueda obtener. La afición es soberana y dueña de aprobados y suspensos. Quedó claro durante los dos primeros cambios que realizó Ronald Koeman. La salida de Busquets y Sergi Roberto tuvo un efecto muy diferente. El capitán era el primero en salir del campo entre aplausos y luego le siguió el carrilero, que se llevó abucheos y pitidos por parte de la grada tras su discreto partido, descolocado y superado por Sané y Davies que hicieron lo que quisieron por su zona.

Otro lunar fue Eric García. El central catalán sigue dejando un intenso amargar con cada partido que disputa. Defensivamente está dejando muchas dudas y apareció en la foto de dos de los goles del Bayern de Múnich. Tanto Lewandowski como Müller le sacaron de sus casillas, así como el joven Musiala, que encontró un pasillo por sus dominios.

Posiblemente lo peor de la noche fue ver la escasa producción ofensiva del Barça. Acabaron el partido con cero disparos entre los tres palos de Manuel Neuer. Cero. Ninguno. Luuk de Jong y Memphis Depay, dos de los fichajes de este verano, dejaron mucho que desear en un partido en el que sus compañeros les necesitaron para tomar respiro ante el martillo pilón que fueron los bávaros. Memphis no encontró la manera de superar a Upamecano durante los 90 minutos, así como De Jong no demostró ni su superioridad aérea ni la capacidad de fijar a los centrales que se le presupone.