Jürgen Klopp ha comparecido en la rueda de prensa previa al Milan-Liverpool y ha asegurado que rotará en su once inicial. Esto es una mala noticia para el Atlético porque todo lo que sea una victoria de los ingleses en San Siro sería positivo para ellos, aunque los de Simeone continuarían necesitando ganar en el estadio del Oporto para estar en los octavos de final de la Champions League.

«Tenemos que ver, es posible que los jugadores que vuelven de lesión tengan unos minutos. Lo bueno es que podemos hacer cinco cambios y lo aprovecharemos», comentó el técnico alemán en rueda de prensa. «Es difícil empezar el partido si no puedes jugar 45 minutos, tenemos que rotar y lo haremos», añadió Klopp en la sala de prensa.

El Liverpool ya está clasificado como primero matemáticamente para los octavos de final de la Champions League, por lo que lo único que tiene en juego es el dinero que reparte la UEFA por cada victoria. Esto le lleva a Jürgen Klopp ha darle minutos a los menos habituales para dar descanso a fijos como pueden ser Salah, Van Dijk y compañía.

«El departamento médico me mataría si vuelvo a apostar por el mismo once otra vez, así que haré cambios», anunció el técnico del cuadro británico. «Con cambios dispones de piernas frescas y si tienes piernas frescas tienes niveles de energía más altos», aseguró dejando caer que estas rotaciones no implican que den el partido por perdido. «Queremos desplegar el mejor equipo posible para la situación en la que nos encontramos», añadió Klopp.

Pese a confirmar que habrá rotaciones, no desveló los nombres de los futbolistas que descansarán. «Veremos si Salah juega o no. Queremos sacar el mejor equipo posible. Jugamos cinco partidos en los últimos 15 días y eso es mucho y tenemos que jugar la misma cantidad en el mismo tiempo después del Milan», explicó.

El que sí tiene pinta de arrancar de inicio será Divock Origi, que podría estar acompañado por otros jóvenes futbolistas que han entrado en la convocatoria para viajar a Milán.