Klopp avisa a la prensa alemana en su presentación: «Si vais contra mi familia, me voy»

Jürgen Klopp ha sido muy claro y directo en su presentación con Alemania. El técnico de 59 años ha sido presentado este viernes como nuevo seleccionador alemán tras la destitución de Nagelsmann después del Mundial. Durante su comparecencia, el ex entrenador del Liverpool lanzó un recado a la prensa de su país, dejando claro que acepta el cargo «aunque he visto cómo habéis tratado a Julian Nagelsmann y a Thomas Tuchel». Y les advierte de que si van contra su familia, «me voy».

«Es un gran honor estar sentado aquí hoy. Lo que me ha pasado en los últimos días es que se me ha pasado una película por la cabeza: uno recuerda dónde empezó todo y de dónde viene. Ya tenía una idea de lo importante que es el cargo de seleccionador, pero cuando tu nombre se vincula a él, sientes aún más su magnitud y la responsabilidad que conlleva. Sabiendo de dónde vengo, nunca habría podido imaginar que algún día llegaría a esto», empezó diciendo el nuevo seleccionador alemán.

Klopp no tardó en mandar un aviso a los periodistas alemanes después del trato que han tenido con su antecesor y con Tuchel, seleccionador de Inglaterra: «No hago este trabajo por mí mismo. Lo hago por vosotros. Acepto este cargo aunque he visto cómo habéis tratado a Julian Nagelsmann. Lo acepto, aunque he visto cómo habéis tratado a Thomas Tuchel. Si vais contra mi familia, me voy».

«Si pensáis que soy un desastre, decídmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ni un euro de indemnización. Si la Federación Alemana de Fútbol dice que soy un desastre, me iré. Si os comportáis mal y no dejáis en paz a mi familia, también me iré. Criticadme cuando algo no funcione; estaré encantado de trabajar para mejorarlo. Todo gira en torno al trabajo. Jürgen Klopp no tiene una carrera después de la selección nacional. Lo ideal es que este sea el punto culminante de mi carrera», añadió.

De Nagelsmann dijo que «no hubo ningún intercambio. Felicidades atrasadas por su cumpleaños. Le tengo un respeto absoluto. El día de la frase del ‘aún’ fue uno de los peores de mi vida. Ahí me quedó claro: ahora va a estallar la bomba. Me habría gustado prescindir de todo aquello. Me disculpé y la disculpa fue aceptada. Creo que no hay ningún problema pendiente. Le deseo lo mejor. Creo que hoy es un buen día para Julian, porque este capítulo ha quedado cerrado».

Klopp desvela que «la presión tras pérdida será un tema importante» en su idea de juego, «al igual que un dibujo y una idea de juego clara». «No vamos a jugar con marcaje al hombre. Pero el mejor equipo de Alemania juega con marcaje al hombre. Respecto al Mundial, los equipos que pudieron ganar el torneo jugaron con línea de cuatro atrás. Nosotros también lo haremos. También jugaremos con extremos. Los organizadores de juego de la generación actual están en las bandas», explicó.

El técnico señaló que el equipo necesita «tener unas expectativas realistas. La pregunta que se plantea es: ¿somos tan buenos como Francia? Y la respuesta es no; si dijéramos lo contrario, no estaríamos siendo sinceros. Pero aun así se les puede ganar».

Sobre el Mundial 2030, comentó: «No voy a poder contentar a todo el mundo. Intento hacer las cosas bien, en el sentido de lo que consideramos correcto para nosotros. Para mí hubo un pensamiento: si me imagino que dentro de cuatro años somos campeones del mundo, entonces esa sensación es buena. Si todos hacemos esto juntos y nos imaginamos que puede ser así… al día siguiente, el vecino ya no sería tan imbécil, el tiempo no sería tan malo y Merz no lo haría todo mal».

Respecto a los jugadores que están llamados a ir con él, comentó: «Repasé los nombres y tuve una visión extremadamente positiva de la selección. Tenemos muchísimo talento. Fuimos campeones del mundo y de Europa Sub-17. Esos jugadores ahora deberían tener 20 años. Ahora, con el carné de conducir, nos pueden servir».