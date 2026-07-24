¿Quienes cantarán en la Velada del año VI? Estos son los artistas que actuarán durante el evento

El gran atractivo del evento de Ibai Llanos, la velada del Año VI, se fundamenta en concretar combates de boxeo entre celebridades del mundo del streaming e influencers. En esta edición tendremos grandes nombres del mundillo como Thegrefg, Illojuan, Fabiana Sevillano, Lith Killah, Kidd Keo, Edu Aguirre, entre otros.

Pero no es el único incentivo que ha empujado a los fanes a comprar entradas. Desde su primera entrega, el evento ha contado con la participación de artistas musicales durante el evento, intercalándose con las peleas. En esta velada se ha confirmado la participación de 5, siendo menos que en otras ediciones debido a que esta cartelera cuenta con más combates (10) y el mismo tiempo para realizar el evento.

Cantantes de la Velada del Año

Los cinco nombres propios de los cantantes de la Velada del Año VI serán Anuel AA, Bad Gyal, Juanes, Yandel y Lucho RK & La Pantera. Artistas de renombre en la escena urbana hispanohablante. Además, el organizador del evento, Ibai, ha mencionado que habrá artistas invitados y muchos de ellos estarán presentes en las entradas de los participantes al ring.

¿Quién pelea en la Velada del Año VI?

El evento cuenta con un total de 10 combates, 5 de ellos masculinos y 5 femeninos.

El gran combate de la noche y el combate estelar se celebrará en torno a las 01:30 horas de la madrugada, donde se enfrentarán los famosos streamers Illojuan y Thegrefg. El resto de combates que se sucederán a lo largo de la noche serán: