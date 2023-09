Kanma gana en un combate nulo para los de la general en el Collado de la Cruz de Caravaca

Lennard Kamna se llevó el triunfo en el Collado de la Cruz de Caravaca, en una etapa marcada por una nueva decisión polémica de la organización. Aunque se ascendió el puerto en su totalidad, los tiempos para la general se tomaron a 2,6 kilómetros de meta, antes de las rampas más duras. Las condiciones meteorológicas eran a priori adversas y la meta no se encontraba en buen estado, lo que ponía en riesgo la subida hasta el tramo final, algo que luego no sucedió. Pero la decisión no se revocó, lo que hizo que se viera a los favoritos llegando a la meta todos juntos y a un ritmo más que tranquilo.

La primera semana de la Vuelta se cerraba con una nueva etapa de montaña. Antes de la jornada de descanso y del traslado a Valladolid, donde se disputará el martes una contrarreloj de 25,8 kilómetros, quedaba un exigente recorrido con una dura subida al Collado de la Cruz de Caravaca. El puerto final era de ocho kilómetros, con un último kilómetro más que exigente, con rampas de hasta el 20% que podrían marcar diferencias importantes entre los favoritos de la general.

Sin embargo, la organización decidió que no se tendrían en cuenta para la clasificación. Roglic aceleró en los metros finales y consiguió arañar unos segundos a Evenepoel, que sigue siendo el mejor posicionado de los favoritos. Kuss no siguió el ritmo, pero al producirse el ataque en la última rampa que se tuvo en cuenta, pudo reducir daños.

La etapa estuvo gobernada por una escapada que consiguió llegar con tiempo de sobra a Caravaca para asegurarse el triunfo, puesto que contaban con más de cinco minutos de ventaja. Ya en el Collado de la Cruz, Kamna atacó, dejando atrás a todos sus compañeros de fuga. Pese a que sufrió en los últimos kilómetros, en los que el desnivel llegaba al 20%, consiguió resistir ante Sobrero, haciéndose con su primer triunfo en la Vuelta, con el que logra cerrar el círculo, puesto que suma victorias en las tres grandes.