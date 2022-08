Los jugadores rechazaron una oferta de World Padel Tour que triplicaba sus ingresos

World Padel Tour (WPT) realizó una oferta de renovación a los mejores jugadores del mundo que triplicaba sus actuales ingresos y superaba los emonulentos totales ofrecidos por Premier Padel, el nuevo circuito alternativo impulsado por Nasser Al-Khelaifi. A pesar de que el presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (PPA), Ale Galán, aseguró que esa oferta nunca llegó a producirse, OKDIARIO ha tenido acceso al correo electrónico que demuestra que la propuesta sí existió y que los jugadores tuvieron conocimiento de ella.

Concretamente, el mensaje tiene fecha de 30 de diciembre. Ese día, un ejecutivo de World Padel Tour se dirigió a un representante de la asociación de jugadores para hacerle llegar una propuesta de renovación en la que se detallaba el nuevo reparto de ingresos.

El correo va acompañado de un documento adjunto de nueve páginas donde se definían los detalles del nuevo proyecto para el World Padel Tour. En el apartado dedicado al reparto de beneficios a los jugadores, el plan era que se triplicaran en los 20 torneos de categoría Open (de 98.076 a 294.230 euros) y multiplicarlos por cinco en los torneos superiores, los cinco Master (de 112.719 a 563.598 euros) y el Master Final (118.087 a 590.436 euros). En total, 9.293.000 euros destinados a los jugadores, lo que multiplica por 3,5 sus actuales ingresos anuales (2.643.000 euros).

De esta forma, los jugadores sí estaban al tanto de esta nueva propuesta formulada por WPT de cara al futuro, un hecho que contradice las recientes palabras de Ale Galán. «No es cierto que tengamos una oferta así. No recibimos una oferta formal. Nos reunimos, pero las condiciones que nos ponen sobre la mesa no nos satisfacen. No eran esas cantidades», aseguró el jugador español y número uno mundial en declaraciones a Marca.

El menosprecio de Al-Khelaifi a Madrid

Estos días se está disputando en Madrid el cuarto torneo del circuito Premier Padel, el proyecto promovido por Nasser Al-Khelaifi. A pesar de que España ha sido en los últimos años el principal promotor de este deporte a nivel internacional y el país donde más seguimiento tiene, el dueño del Paris Saint-Germain, en connivencia con la Federación Internacional de Pádel (FIP), ha condenado a Madrid a un escalafón inferior.

El circuito se estrenó con sus tres competiciones iniciales en Doha, Roma y París, donde los partidos se disputaron en las mismas pistas que acogen Roland Garros, uno de los torneos más prestigiosos del tenis mundial. Estos tres primeros eventos del Premier Padel contaban con categoría Major, la máxima distinción estipulada.

Sin embargo, el torneo de Madrid tiene categoría P1 y reparte la mitad de dinero en premios respecto a sus tres predecesores. Es otro paso más de Al-Khelaifi en su estrategia de despojar al pádel mundial de cualquier influencia española y que cuenta con el beneplácito del italiano Luigi Carraro, presidente de la federación internacional.