Nasser Al-Khelaifi ya está preparando su nuevo proyecto. El que fuera en su día jugador de tenis profesional y actualmente presidente del Paris Saint Germain, planea un desembarco millonario en el pádel con un circuito paralelo y alternativo al de World Padel Tour a través de su empresa Qatar Sports Investments, el mismo fondo con el que adquirió el PSG y en el que tantos millones ha invertido.

La intención del magnate es aprovechar el momento crítico que atraviesa World Padel Tour y crear un circuito alternativo que arranque ya en 2022. De hecho, la propuesta del fondo de inversión ya tiene el visto bueno tanto de la Federanción Internacional de Pádel (FIP) como de la Professional Padel Association (PPA). Así lo anunció Ale Galán, número uno del mundo y presidente de la Junta Directiva de la PPA, en un correo electrónico mandado a todos los jugadores.

Cabe recordar que esta asociación nació a mediados de octubre con la intención de gestionar sus derechos y su participación en los torneos y así velar por los intereses de los jugadores. La llegada de Al-Khelaifi ha avivado todavía más el conflicto existente con World Padel Tour, que tiene un contrato de exclusividad con los jugadores hasta 2023. Hace dos años, en 2020, nacía un circuito paralelo, el APT Tour y ahora pretende crearse otro.

El pádel es un deporte que está en auge y que poco a poco, con el paso de los años, está teniendo una mayor visibilidad debido a la gran cantidad de jugadores que van saliendo y la igualdad que existe en el circuito. World Padel Tour y los jugadores están hablando pero la renovación de contrato parece bastante complicada a día de hoy, y más aún tras la irrupción de este fondo de inversión.

Al-Khelaifi entra a golpe de talonario

Debido al contrato de exclusividad con World Padel Tour, los jugadores profesionales sólo pueden disputar los torneos oficiales de WPT. Para poder jugar los torneos no oficiales necesitan que la Federación, presidida por Luigi Carraro, les dé una exención. No obstante, eso no ha frenado al jeque. Al-Khelaifi sigue con su plan y la idea es que este nuevo circuito arranque en 2022 con 10 torneos en su calendario, que se alargarían hasta 2023.

El presidente del PSG se ha reunido con los jugadores del circuito WPT para expresarles su interés y explicarles la inversión que tiene en mente. A los jugadores les seduce la propuesta ya que permitiría al pádel crecer todavía más. Además, ha puesto a disposición la amplia oferta televisiva a través de las cadenas de las que es propietario el fondo QSI: Bein Media Group y Bein Sports.

Esta propuesta se terminó de cerrar en el Mundial de Qatar, celebrado en Noviembre en Doha, en el Khalifa International Tennis and Squash Complex, donde España se proclamó campeona tras superar a Argentina en la final. Los jugadores quedaron enamorados de la organización del evento y ven con buenos ojos este proyecto. La idea de la Federación de Tenis de Qatar es que el circuito comience a funcionar en 2022 y se pruebe pensando en el 2023, año en el que termina el acuerdo de exclusividad de World Padel Tour. Será entonces cuando llegue la hora de la verdad, el momento de decidir si siguen con WPT o el proyecto de Nasser se hace con el monopolio del pádel a golpe de billetera.