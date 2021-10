El mundo del fútbol es un clamor contra las intenciones de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA está empeñado en repetir el Mundial cada dos años, una idea en la que parece que sólo están él y otro de sus impulsores, Arsene Wenger. Por el momento, los jugadores y entrenadores que se han pronunciado se han mostrado contrarios a la propuesta. El último, Luka Modric. El jugador del Real Madrid, aún en activo con la selección de Croacia, ha revelado su postura y ha lamentado que no se consulte más a menudo a los principales actores, a los propios jugadores.

«Yo no veo sentido a jugar un Mundial cada dos años. Un Mundial es especial porque se juega cada cuatro años. No me gustaría verlo, aunque no se nos pregunta mucho. Están intentando hacer cosas sin preguntar a jugadores y entrenadores. Yo no lo veo», ha desvelado el futbolista acerca de la posibilidad de que la máxima competición internacional se dispute con una mayor frecuencia.

Pero no es el único futbolista que se ha puesto en contra de la idea de la FIFA. El organismo que rige el fútbol a nivel mundial tiene la intención de hacer su competición cada dos años en lugar de cuatro, lo que supone un incremento de carga de partidos para los jugadores. Algo que, además de romper la magia de un campeonato que cobra una gran relevancia debido, precisamente, al tiempo de espera entre uno y otro; también cargaría de más partidos a los jugadores, poniendo en riesgo el espectáculo.

De ahí que, desde dentro del propio Real Madrid, haya otros que se hayan posicionado en contra. Si ahora es Modric el que pone el grito en el cielo por el Mundial cada dos años, hace unas semanas fue Courtois el que cargó contra la UEFA y la FIFA: «No se preocupan por los jugadores, sólo por sus bolsillos. Es algo malo que no se hable de los jugadores y ahora escuchas sobre una Eurocopa y un Mundial cada dos años… ¿Cuándo descansamos? Nunca».

Unas declaraciones que se suman a las que hace años también realizó Toni Kroos sobre partidos innecesarios que debían jugar con sus selecciones y que cargaban el calendario y aumentaban el riesgo de lesión, tras golear con Alemania a San Marino. También lo hizo hace bastante poco Ancelotti, ironizando sobre la posibilidad de que se juegue de año en año. Pero no sólo desde el Real Madrid vienen las voces críticas. Numerosos ex jugadores o incluso varias instituciones se han pronunciado contra la idea de Wenger e Infantino, que ya han anunciado que consultarán a los seleccionadores, aunque no será vinculante para frenar o no el proyecto.

Por el momento, el seleccionador de la campeona del mundo, de Francia, Didier Deschamps se ha posicionado también en contra, apuntando que «banaliza» la competición. Pero también Mario Kempes, Paolo Maldini o Luis Figo se han puesto en contra de la FIFA en este aspecto.

No pasa desapercibida tampoco la opinión al respecto de la UEFA. Desde la entidad que dirige Aleksander Ceferin, caracterizado por incrementar el número de partidos en el calendario en lugar de reducirlo, a través de la creación de competiciones como la Conference League, la Liga de Naciones o de la modificación de la Champions –que contará con más partidos–, se ha puesto de forma clara en contra del nuevo Mundial.

También la Liga Santander se ha opuesto a la celebración de la mayor fiesta del fútbol cada dos años, tachando la idea Javier Tebas de «frivolidad». También el Comité Olímpico Internacional ha rechazado la propuesta de la FIFA, y eso que en la mayoría de deportes, los mundiales se celebran de forma anual. Conscientes de la importancia del deporte rey, desde el organismo olímpico afirman que «la reforma podría dañar la diversidad y el desarrollo de disciplinas que no son el fútbol». Incluso uno de los grandes sponsors de la Copa del Mundo como es Adidas advierten no creer en ello.

Voces a favor

Pero no todo son críticas acerca del empeño de la FIFA en sacar adelante el Mundial cada dos temporadas. Los hay –pocos, pero los hay– que se han mostrado públicamente a favor de una menor frecuencia entre la celebración de la mejor competición del mundo. Federaciones, seleccionadores y hasta jugadores han revelado que la idea les gusta.

Uno de los casos más llamativos es el de la FFF, la federación francesa, donde su seleccionador se ha posicionado en contra, al igual que la Ligue 1, pero su presidente tiene un parecer distinto. Noël le Graët se sale del camino marcado por los grandes actores del fútbol y revela que «sería un error no analizar detenidamente el proyecto». «Quiero revisarlo al detalle», ha destacado.

Durante este último parón, a los argumentos del presidente galo se ha sumado otra de las voces fuertes. No es otro que el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. El hombre que ha logrado romper con la sequía de la albiceleste con la conquista de la Copa América 2021 afirmó durante el último parón internacional que «es una idea que me gusta».

Otro de los que ha mantenido esa línea ha sido el capitán de Senegal y jugador del Napolés, Kalidou Koulibaly. El defensa del conjunto italiano ha revelado que «es algo positivo» pensando tanto en los jugadores como en el fútbol africano, que sólo aporta cinco selecciones y podría incrementar su representación. Además, Koulibaly considera que ayudaría a reducir el calendario: «Estábamos jugando demasiados partidos y con esta idea debe haber menos partidos para los jugadores».