Hace unos meses, un descuido de Juanma Castaño con su teléfono móvil confirmó los rumores que ya existían sobre su relación con Helena Condis, también periodista de la Cadena Cope. Poco después, el presentador participó y ganó MasterChef Celebrity, donde su compañera sentimental incluso le dio ánimos. De hecho, en el reality el asturiano hizo una promesa que todavía colea.

«Voy a ganar Masterchef y me voy a casar», dijo el comunicador en uno de los programas, unas palabras por las que ahora le ha preguntado una reportera a pie de calle: «Tú dijiste que si ganabas Masterchef te casabas, ¿lo vas a cumplir?». A Juanma Castaño seguramente no le sorprendió la pregunta y salió del paso dejando en el aire la posibilidad de que ya hayan contraído matrimonio en secreto.

«Lo dije… ¿Y si lo he cumplido ya? ¿habéis estado en todas las iglesias todos los sábados? Lo que pasa que yo no ando colgando en Instagram lo que hago y no hago», contestó el periodista de la Cope y de Movistar+ dejando entrever que podría haber pasado ya por el altar con la comunicadora catalana.

«Pero cojo un sábado, me levanto y me caso», añadió Juanma Castaño en tono irónico pero a la vez sembrando las dudas. Por su parte, la periodista, que se encuentra en Estambul por el partido de Europa League del Barcelona contra el Galatasaray, no ha querido pronunciarse al respecto y prefiere mantenerse al margen en este tipo de cuestiones tanto en redes sociales como cuando le preguntan. No le importa que se sepa que mantienen una relación, pero prefiere no dar detalle alguno de su vida privada.