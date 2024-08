Juan Carlos Rivero da un portazo en redes sociales a una ex colaboradora de Estudio Estadio

Jaleo tremendo el que se ha formado en torno a Televisión Española y en concreto en el mítico programa deportivo Estudio Estadio. Una joven colaboradora, Nerea Zusberro, anunció este lunes a través de las redes sociales que no continuaría perteneciendo al equipo que compone este espacio del canal Teledeporte, lo que causó mucho revuelo. Pero un día más tarde, este martes, el director de dicho programa, Juan Carlos Rivero, ha echado más leña al fuego con un mensaje muy contundente.

«La publicación de Zusberro decía lo siguiente: «Hoy, primer lunes de Liga 2024-25, es el momento perfecto para contaros que no habrá más ‘lunes disfrutones’. Estudio Estadio, que ha sido ‘hogar’ durante las dos últimas temporadas, toma un rumbo del que ni me siento ni seré parte», escribió la joven periodista. A estas palabras, añadió otras de agradecimiento a sus ya antiguos compañeros a las que adjuntó varias fotos, olvidándose de Rivero, lo que despertó muchas sospechas cuando además no explicaba el motivo de su adiós.

No formarás parte, no tengas la menor duda. — JUAN CARLOS RIVERO (@JCRIVEROTV) August 20, 2024

Lo que acabó de dinamitar este asunto fue el posterior mensaje del propio Rivero, narrador de la selección española en La 1 que retransmitió los partidos de España en la Eurocopa de Alemania al completo: «No formarás parte, no tengas la menor duda». Pocos minutos después de publicarlo, los usuarios de las redes comenzaron a interactuar en masa y Rivero se llevó una ola de críticas por las formas.