José Antonio Camacho, ex seleccionador chino: «Se creen los amos del mundo y te dicen que te adaptes a sus normas»

José Antonio Camacho ha analizado la polémica existente entre China, el Real Madrid, la Liga y Mbappé tras las palabras de este último sobre Mao Zedong en un polémico post de redes sociales. El ex técnico de Real Madrid o selección española también lo fue del combinado chino, y analiza esta situación desde el prisma del país asiático. Camacho fue seleccionador chino entre agosto de 2011 y junio de 2013.

«Ellos siempre te dicen que te tienes que adaptar a las normas suyas, a la manera suya y a todo lo que ellos hacen. Lógicamente, yo les decía muchas veces que sí, que intentaba adaptarme, pero que comprendieran también que la selección china de fútbol no jugaba contra chinos nunca. Jugaba contra otros países. Entonces son ellos los que se tienen que adaptar un poco. Estas cosas no las entienden muy bien. Piensan que son los amos del mundo en todos los aspectos. No es fácil», señaló José Antonio Camacho sobre las actitudes del combinado chino y de su sociedad al respecto de la polémica con Mbappé.

«Cuando yo estuve como seleccionador, ellos apostaban mucho por el fútbol. Ellos quieren que vaya todo muy rápido. Y cuando se cansan, lo tiran todo. A lo mejor esto también va porque han apostado mucho por el fútbol, por la publicidad y demás. Y ahora no quieren tanta publicidad», añadió el ex entrenador del Real Madrid y de la selección española.

Camacho analizó en El Partidazo de Cope la polémica existente entre Mbappé, China, el Real Madrid y la Liga después del gran enfado del país asiático tras las palabras del delantero francés haciendo referencia a Mao Zedong como un dictador.