Jon Rahm se hunde en el Masters de Augusta

Jon Rahm se ha hundido en el primer día del Masters de Augusta. El golfista español vivió un aciago inicio en el Masters con 78 golpes, un +6 que le complica incluso pasar el corte del fin de semana en el primer Grand Slam de la temporada, mientras que Sergio García se dio una alegría empezando el torneo dentro del top-20 que dominaron desde temprano el campeón Rory McIlroy y el estadounidense Sam Burns con -5.

Rahm terminó el debut con la peor jornada de su carrera en el Augusta National, mítico recorrido que llevó de cabeza a muchos de los mejores del mundo –solo 16 bajaron del par–. El vasco, campeón en 2023, estuvo lejos de plasmar las buenas sensaciones de esta temporada, campeón en el LIV Golf de Hong Kong hace un mes, y tras un nefasto jueves se fue directo al campo de prácticas.

El de Barrika, que ve el corte provisional a tres golpes, empezó mal y apenas pudo reconducir su vuelta, frustrado con la lectura de unos greenes muy exigentes por la tarde. Tampoco fue eficaz con el driver y, sin la lluvia de los últimos años en Augusta, las bolas llegaban sin control buscando banderas. Cuatro bogeys en los primeros nueve hoyos y un doloroso doble bogey en el 13 le dejaron en el +6 que aún tuvo que sudar para no empeorar.

Sergio García, dentro del top-20

En cambio, un Sergio García que llegaba a la 90 edición del Masters con poca fe vivió una entretenida primera jornada, tres birdies y tres bogeys para los 72 golpes. Con el par, el castellonense, que desde que ganó en 2017 no ha terminado en el top-20 del torneo, se colocó como favorito español, mientras que José María Olazábal terminó en +2, salvando el día a sus 60 años.

Al de Fuenterrabía se le hizo largo, como a muchos. Los segundos nueve hoyos, más allá del Amen Corner, dieron guerra con el avanzar de la jornada. En el turno matinal se formó el liderato que no se movió después, compartido en -5 por McIlroy y Sam Burns. El norirlandés, vigente campeón, demostró la tranquilidad con la que llegó al escenario de su Grand Slam hace un año y sentó las bases para la defensa de la chaqueta verde, y un sexto major.

En la pomada tomaron posiciones también el australiano Jason Day (-3), el estadounidense Patrick Reed (-3), el irlandés Shane Lowry (-2), un Justin Rose (-2) que terminó fallando greenes cuando lidiaba con la ronda perfecta, el señalado Xander Schauffele (-2) o el número uno del mundo, Scottie Scheffler. El estadounidense se dejó algún birdie por el camino, pero dejó clara su candidatura a un tercer Masters de Augusta (2022 y 2024) con otro -2.