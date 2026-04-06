El Masters de Augusta 2026: formato, cuándo empieza, participantes, dónde ver por televisión y cuánto dinero gana el campeón

El Masters de Augusta 2026 está a la vuelta de la esquina y los mejores jugadores del mundo ya se preparan para competir en un escenario único. El primer ‘Major’ de la temporada afrontará su edición número 90 y, en OkDiario, os detallaremos todo lo que debes saber para estar informado y no perder detalle de uno de eventos de golf más importantes del mundo.

Cuándo comienza el Masters de Augusta 2026

El esperado torneo del calendario de golf arranca este lunes 6 de abril y finalizará el próximo domingo 12 de abril, en las increíbles instalaciones del Augusta National Golf Club. Un detalle a destacar es que las rondas finales arrancarán este próximo jueves 9, las cuales decantarán al ganador del primer ‘grande’ del año de este deporte.

Cómo ver por TV el Masters de Augusta 2026

Como viene siendo habitual, todo aquel seguidor que quiera disfrutar del Masters de Augusta 2026 lo podrá hacer a través de las cámaras de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. Por otro lado, se podrá seguir minuto a minuto de las jornadas más destacadas en la web de OkDiario, con los mejores comentarios, imágenes, vídeos y curiosidades más especiales. Para esta edición número 90, también existe como principal novedad la señal de Amazon Prime Video, que ofrecerá hasta dos horas diarias en directo durante el jueves y viernes de competición.

Qué golfistas participan en el Masters de Augusta

Ludvig Aberg Daniel Berger Akshay Bhatia Keegan Bradley Michael Brennan Jacob Bridgeman Sam Burns Ángel Cabrera Brian Campbell Patrick Cantlay Wyndham Clark Corey Conners Fred Couples Jason Day Patrick Cantlay Wyndham Clark Corey Conners Fred Couples Jason Day Bryson DeChambeau Nico Echavarría Harris English Ethan Fang (A) Matt Fitzpatrick Tommy Fleetwood Ryan Fox Sergio García Ryan Gerard Chris Gotterup Max Greyserman Ben Griffin Harry Hall Brian Harman Tyrrell Hatton Russell Henley Jackson Herrington (A) Nicolai Hojgaard Rasmus Hojgaard Max Homa Brandon Holtz (A) Viktor Hovland Mason Howell (A) Sungjae Im Casey Jarvis Zach Johnson Dustin Johnson Naoyuki Kataoka Johnny Keefer Michael Kim Si Woo Kim Kurt Kitayama Jake Knapp Brooks Koepka Fifa Laopakdee (A) Min Woo Lee Haotong Li Shane Lowry Robert MacIntyre Hideki Matsuyama Matt McCarty Rory McIlroy Tom McKibbin Maverick McNealy Phil Mickelson Collin Morkiawa Rasmus Neergaard-Petersen Alex Noren Andrew Novak José María Olazábal Carlos Ortiz Marco Penge Aldrich Potgieter Mateo Pulcini (A) Jon Rahm Aaron Rai Patrick Reed Kristoffer Reitan Davis Riley Justin Rose Xander Schauffele Scottie Scheffler Charl Schwartzel Adam Scott Vijay Singh Cameron Smith J.J. Spaun Jordan Spieth Sam Stevens Sepp Straka Nick Taylor Justin Thomas Sami Valimaki Bubba Watson Mike Weir Danny Willett Gary Woodland Cameron Young

Cómo funciona

El Masters de Augusta 2026 es considerado uno de los cuatro torneos más prestigiosos en el mundo del golf y el único de los ‘grandes’ que se disputa siempre en la misma sede, concretamente en el el Augusta National Golf Club en Georgia, Estados Unidos. En dicho escenario, tres españoles intentarán hacerse con la mítica ‘chaqueta verde’: Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal. El torneo se disputará durante toda esta semana del 6 al 12 de abril bajo la modalidad de stroke play, es decir, conteo de golpes. ¿Cómo funciona? Pues bien, el jugador que consiga la puntuación más baja de golpes se coronará como campeón. Por otro lado, cabe destacar que la competición es famosa por sus estrictas tradiciones, su exclusivo campo de diseño impecable y, sobre todo, por la entrega de la emblemática Chaqueta Verde al ganador, quien además obtiene una invitación de por vida para participar en futuras ediciones.

Cuánto dinero se lleva el ganador del Masters de Augusta

El Masters de Augusta, en su edición del pasado año, tiró la casa por la ventaja en cuanto a premios e incrementó la bolsa económica hasta los 21 millones de dólares, de los cuales 4,2 millones se embolsaba el campeón final. El segundo de la lista, por su parte, se llevaría a casa un totoal de 2.268.000 millones de dólares y el tercero en cuestión 1.428.000 millones dólares. A partir de ahí, la cuantía desciende de forma progresiva hasta el puesto número 50, que ganaría 52.920 dólares. Estos son datos oficiales de la edición número 89 y se prevé que en este 2026 los datos sean muy similares.