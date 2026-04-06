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El Masters de Augusta 2026: formato, cuándo empieza, participantes, dónde ver por televisión y cuánto dinero gana el campeón

Descubre todos los detalles acerca del Masters de Augusta 2026: cuándo es, participantes...

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Jon Rahm
Jon Rahm durante la última jornada del PGA. (EFE)

El Masters de Augusta 2026 está a la vuelta de la esquina y los mejores jugadores del mundo ya se preparan para competir en un escenario único. El primer ‘Major’ de la temporada afrontará su edición número 90 y, en OkDiario, os detallaremos todo lo que debes saber para estar informado y no perder detalle de uno de eventos de golf más importantes del mundo.

Cuándo comienza el Masters de Augusta 2026

El esperado torneo del calendario de golf arranca este lunes 6 de abril y finalizará el próximo domingo 12 de abril, en las increíbles instalaciones del Augusta National Golf Club. Un detalle a destacar es que las rondas finales arrancarán este próximo jueves 9, las cuales decantarán al ganador del primer ‘grande’ del año de este deporte.

Cómo ver por TV el Masters de Augusta 2026

Como viene siendo habitual, todo aquel seguidor que quiera disfrutar del Masters de Augusta 2026 lo podrá hacer a través de las cámaras de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. Por otro lado, se podrá seguir minuto a minuto de las jornadas más destacadas en la web de OkDiario, con los mejores comentarios, imágenes, vídeos y curiosidades más especiales. Para esta edición número 90, también existe como principal novedad la señal de Amazon Prime Video, que ofrecerá hasta dos horas diarias en directo durante el jueves y viernes de competición.

Qué golfistas participan en el Masters de Augusta

  1. Ludvig Aberg
  2. Daniel Berger
  3. Akshay Bhatia
  4. Keegan Bradley
  5. Michael Brennan
  6. Jacob Bridgeman
  7. Sam Burns
  8. Ángel Cabrera
  9. Brian Campbell
  10. Patrick Cantlay
  11. Wyndham Clark
  12. Corey Conners
  13. Fred Couples
  14. Jason Day
  15. Patrick Cantlay
  16. Wyndham Clark
  17. Corey Conners
  18. Fred Couples
  19. Jason Day
  20. Bryson DeChambeau
  21. Nico Echavarría
  22. Harris English
  23. Ethan Fang (A)
  24. Matt Fitzpatrick
  25. Tommy Fleetwood
  26. Ryan Fox
  27. Sergio García
  28. Ryan Gerard
  29. Chris Gotterup
  30. Max Greyserman
  31. Ben Griffin
  32. Harry Hall
  33. Brian Harman
  34. Tyrrell Hatton
  35. Russell Henley
  36. Jackson Herrington (A)
  37. Nicolai Hojgaard
  38. Rasmus Hojgaard
  39. Max Homa
  40. Brandon Holtz (A)
  41. Viktor Hovland
  42. Mason Howell (A)
  43. Sungjae Im
  44. Casey Jarvis
  45. Zach Johnson
  46. Dustin Johnson
  47. Naoyuki Kataoka
  48. Johnny Keefer
  49. Michael Kim
  50. Si Woo Kim
  51. Kurt Kitayama
  52. Jake Knapp
  53. Brooks Koepka
  54. Fifa Laopakdee (A)
  55. Min Woo Lee
  56. Haotong Li
  57. Shane Lowry
  58. Robert MacIntyre
  59. Hideki Matsuyama
  60. Matt McCarty
  61. Rory McIlroy
  62. Tom McKibbin
  63. Maverick McNealy
  64. Phil Mickelson
  65. Collin Morkiawa
  66. Rasmus Neergaard-Petersen
  67. Alex Noren
  68. Andrew Novak
  69. José María Olazábal
  70. Carlos Ortiz
  71. Marco Penge
  72. Aldrich Potgieter
  73. Mateo Pulcini (A)
  74. Jon Rahm
  75. Aaron Rai
  76. Patrick Reed
  77. Kristoffer Reitan
  78. Davis Riley
  79. Justin Rose
  80. Xander Schauffele
  81. Scottie Scheffler
  82. Charl Schwartzel
  83. Adam Scott
  84. Vijay Singh
  85. Cameron Smith
  86. J.J. Spaun
  87. Jordan Spieth
  88. Sam Stevens
  89. Sepp Straka
  90. Nick Taylor
  91. Justin Thomas
  92. Sami Valimaki
  93. Bubba Watson
  94. Mike Weir
  95. Danny Willett
  96. Gary Woodland
  97. Cameron Young

Cómo funciona

El Masters de Augusta 2026 es considerado uno de los cuatro torneos más prestigiosos en el mundo del golf y el único de los ‘grandes’ que se disputa siempre en la misma sede, concretamente en el el Augusta National Golf Club en Georgia, Estados Unidos. En dicho escenario, tres españoles intentarán hacerse con la mítica ‘chaqueta verde’: Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal. El torneo se disputará durante toda esta semana del 6 al 12 de abril bajo la modalidad de stroke play, es decir, conteo de golpes. ¿Cómo funciona? Pues bien, el jugador que consiga la puntuación más baja de golpes se coronará como campeón. Por otro lado, cabe destacar que la competición es famosa por sus estrictas tradiciones, su exclusivo campo de diseño impecable y, sobre todo, por la entrega de la emblemática Chaqueta Verde al ganador, quien además obtiene una invitación de por vida para participar en futuras ediciones.

Cuánto dinero se lleva el ganador del Masters de Augusta

El Masters de Augusta, en su edición del pasado año, tiró la casa por la ventaja en cuanto a premios e incrementó la bolsa económica hasta los 21 millones de dólares, de los cuales 4,2 millones se embolsaba el campeón final. El segundo de la lista, por su parte, se llevaría a casa un totoal de 2.268.000 millones de dólares y el tercero en cuestión 1.428.000 millones dólares. A partir de ahí, la cuantía desciende de forma progresiva hasta el puesto número 50, que ganaría 52.920 dólares. Estos son datos oficiales de la edición número 89 y se prevé que en este 2026 los datos sean muy similares.

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