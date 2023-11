El propietario de la escudería Aston Martin de la Fórmula 1 está en el punto de mira. El jefe de Fernando Alonso y Lance Stroll ha desencadenado una enorme polémica durante las últimas horas. Lawrence Stroll está en el punto de mira tras un estudio realizado por The Guardian, que han descubierto que el británico ha realizado un total de 1.512 vuelos desde principios de 2022.

Una noticia que llega justo el año en el que Aston Martin recibió en el contexto de la Fórmula 1 una calificación de tres estrellas por su implicación con la sostenibilidad medioambiental, hecho que contrasta claramente con los viajes personales de su dueño. La investigación deja en muy mal lugar a Lawrence Stroll, pues esa cantidad de desplazamientos en avión va sin duda en contra del compromiso del equipo de reducir su huella de carbono.

La investigación fue realizada sobre 200 celebridades y Stroll es catagolado como la figura más «contaminante». Con la Fórmula 1 cada vez más en el punto de mira por su efecto en el medio ambiente, el deporte se ha comprometido a convertirse en carbono neto cero para 2030 y con los 10 equipos trabajando para reducir su producción individual. Aston Martin a principios de este año sugirió que estaban «impulsando el cambio en toda la industria» con sus esfuerzos, pero esto ahora se ha visto agriado por el informe de que el propietario de su equipo, que realizó numerosos vuelos de tan solo 15 minutos en poco más de un año.

Según The Guardian, los jets privados de 200 celebridades, directores ejecutivos, oligarcas y multimillonarios realizaron 44.739 viajes, el equivalente a las emisiones totales de casi 40.000 británicos. Los casi 300 aviones produjeron aproximadamente 415.518 toneladas de CO2, sustancialmente más que las 256.000 toneladas producidas por la F1 en 2019.

Stroll en particular fue uno de los peores infractores y, de los investigados, el multimillonario realizó la mayor cantidad de viajes de 15 minutos o menos. El citado medio también investigó más a fondo exactamente hacia dónde volaba Stroll y descubrió que algunos de sus viajes comunes eran desde su casa en Suiza hasta la sede de Aston Martin cerca de Silverstone, viajes a Mónaco y viajes a la isla privada Mustique, donde Stroll supuestamente tiene una casa.

Otros miembros del paddock de F1 también poseen jets privados, incluidos Max Verstappen y Fernando Alonso. Lewis Hamilton solía tener un jet privado pero lo vendió en 2019, aunque sigue realizando ese tipo de vuelos con jets alquilados.

Las cifras se basaron en datos de vuelos de la base de datos OpenSky, gestionada por voluntarios, y utilizaron calculadoras de emisiones disponibles públicamente de Conklin & de Decker y Eurocontrol para estimar el consumo de combustible y las emisiones. Es posible que las cifras sean conservadoras, debido a la cobertura limitada fuera de Estados Unidos y Europa.

Enjoying race weekend, @GATG_F1 style! 💚

Over #LasVegasGP weekend, we had the privilege of welcoming 110 Girls Across The Grid members into our home to say thank you and to celebrate their amazing work, giving female F1 fans a community and safe environment to enjoy motorsport. pic.twitter.com/NIVkjYR23R

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 21, 2023